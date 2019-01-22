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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز بیروت

پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز بیروت

منابع لبنانی از پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت و استان بقاع خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های اسرائیلی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

بر اساس گزارش خبرنگار النشره، جنگنده های رژیم صهیونیستی در ارتفاع متوسط بر فراز لبنان به پرواز درآمدند.

همزمان منابع لبنانی در استان بقاع لبنان نیز از پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز بقاع میانه تا بعلبلک خبر دادند.

شایان ذکر است که اخیرا تحرکات رژیم صهیونیستی چه در مرز فلسطین اشغالی با لبنان و چه در سوریه تشدید شده است. تل آویو بارها حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان را نقض کرده و بیروت شکایات متعددی به مراجع بین المللی کرده است.

کد مطلب 4520565

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