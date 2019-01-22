به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اردبیل تصریح کرد: اینترنت نسل سوم و چهارم تلفن همراه در ۲۶ شهر استان اردبیل وجود داشته و پوشش مناسبی را از لحاظ برخورداری از اینترنت پرسرعت شاهد هستیم.

وی از افتتاح پروژه‌هایی با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: توسعه شبکه ارتباطی روستایی از جمله مهمترین سیاست‌های سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و با توجه به برنامه‌های اجرایی از این حیث استان اردبیل در سال جاری موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل یادآور شد: ارتقای جایگاه مدنظر در توسعه ارتباطات روستایی و توجه به نیازهای ارتباطی و پوشش تلفن همراه در مناطق دوردست استان به یکی از اولویت‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل گردیده است.

رزمی از ارتقای هشت رتبه‌ای استان اردبیل در حوزه I.C.T خبر داد و افزود: در حال حاضر استان اردبیل موفق به قرارگیری در رتبه ۱۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قرار دارد.

وی به افتتاح نمایشگاه الکامپ در اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: نهمین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر اردبیل با هدف حمایت از کالای ملی و تولیدات داخلی و بهره‌گیری از قابلیت‌های جوانان برومند استان فرصتی برای نمایش دستاوردها و محصولات قابل عرضه را فراهم کرده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از برپایی این نمایشگاه با حضور شرکت‌های برتر کشور خبر داد و اضافه کرد: با برپایی نمایشگاهی با ماهیت متفاوت حضور ۱۰۰ شرکت از استان‌های مختلف کشور را در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل شاهد هستیم.