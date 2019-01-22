۵۵ درصد معادن استان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بحرینی صبح سه‌شنبه در نخستین همایش و گردهمایی فعالان مواد معدنی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۲۲۰ معدن است که ۱۲۰ معدن فعال و ۱۰۰ معدن تعطیل است.

وی با اشاره به صدور سه میلیون تن مواد معدنی از استان بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس در سال جاری خاطرنشان کرد: ۶.۳ میلیون تن محصولات معدنی طی نیمه نخست امسال از معادن استان بوشهر استخراج شده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ میلیون تن مواد معدنی در استان بوشهر استخراج شود که ۳۹ درصد آن در نیمه نخست سال استخراج شده است.

وی با اشاره به اینکه اغلب مواد معدنی استخراج شده در استان بوشهر شامل مصالح ساختمانی است، افزود: طرح مطالعاتی مواد معدنی بیتومین و فسفات در پهنه دو هزار و ۴۰۰ کیلومترمربعی اجرایی شده است.

بحرینی یکی از اولویت‌های فعالیت در حوزه معادن استان بوشهر را اجرای پروژه اکتشافات مواد معدنی بیتومین و فسفات دانست و ادامه داد: مطالبات و خواسته‌های معدن‌کاران را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.