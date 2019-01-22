به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر جدیدترین اثر فاضل نظری با عنوان «اکنون» را با ده درصد تخفیف، تا پایان بهمن ماه پیش فروش میکند.
این دفتر شعر که در حال حاضر در فرایند تولید و چاپ به سر میبرد و تا نیمه اول اسفند ماه روانه بازار میشود.
سوره مهر به مخاطبا این کتاب وعده داده است که با پیشخرید کردن این کتاب جدای از دریافت ده درصد تخفیف قیمت پشت جلد، از امکان دریافت رایگان کتاب به سراسر کشور و دعوت به جشن رونمایی کتاب بهرهمند شوند.
سوره مهر اعلام کرده تعداد محدودی از نسخههای این کتاب را در قالب فوق و تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشفروش میکند.
این پیش فروش از طریق وب سایت انتشارات سوره مهر به نشانی (www.sooremehr.ir) انجام میشود.
سوره مهر تازهترین دفتر شعر فاضل نظری را پیش فروش میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر جدیدترین اثر فاضل نظری با عنوان «اکنون» را با ده درصد تخفیف، تا پایان بهمن ماه پیش فروش میکند.
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