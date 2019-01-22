ائمه جمعه باید ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی خراسان رضوی باشند

به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رزم حسینی ظهر سه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه خراسان رضوی که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد برگزار شد اظهار کرد: من کار فرهنگی بلد نیستم ولی چه اشکالی دارد ائمه جمعه فرمان فرهنگی را به دور از افراط و تفریط به دست بگیرند.

وی افزود:همانگونه که در دوران دفاع مقدس با نبود وسایل ارتباطی امروزی صدها هزار رزمنده با اقدامات فرهنگی و وجود شفافیت و صداقت راهی جبهه ها شدند باید همان ظرفیت برای اهداف توسعه ای و توانمند سازی جوامع محلی به کار گرفته شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برنامه های موفقی را در استان کرمان اجرا کردم که می خواهم آن را با حمایت ائمه جمعه در خراسان رضوی هم اجرایی کنم. در واقع تلاش آن است ، با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی استان، شرایط را برای توسعه ادر این حوزه فراهم کنیم.

رزم حسینی تاکید کرد:در نتیجه تکریم بخش خصوصی و کارآفرینان، تولید ثروت در خدمت توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت و ائمه جمعه هستند که باید ناظر عملکرد دستگاه های اجرایی باشند و از همه ارکان این مثلث مطالبه کنند که چه کاری انجام داده اند.

وی افزود:اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری، مردمی بودن آن است و گرنه آب، برق و گازرسانی که پروژه های اقتصاد مقاومتی نیست واقتصاد مقاومتی این است که ما بتوانیم توانمندسازی جوامع محلی را از محل مشارکت مردم با انتخاب مدیران موفق غیردولتی در روستاها و شهرها تحقق بخشیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نباید امور جاری ما را از خدمت جهادی در راستای توسعه اقتصادی غافل کند و به همین منظور فرهنگ اقتصادی که یکی از چالش های امروز کشور است، باید توسط ائمه جمعه ترویج شود.

رزم حسینی تاکید کرد: به هر سلیقه سیاسی و گرایش نمایندگان احترام می گذاریم ؛ اما برای رسیدن به اهداف مدنظر باید هم افزایی شکل بگیرد. نامگذاری های رهبر معظم انقلاب در یک دهه اخیر با عناوین اقتصادی بیانگر اهمیت اقتصاد مقاومتی و تمرکز و توجه به آن است.