به گزارش خبرنگار مهر، بدشانسی‌های تیم استقلال تمامی ندارد. آبی‌ها که دست شان از نقل و انتقالات زمستانی کاملا خالی مانده و با گذشت حدود یک ماه از تعطیلات زمستانی هنوز خرید جدیدی نداشته‌اند، یکی از بازیکنان شان را هم از دست دادند.

بعد از آن که «گرو» و «نیومایر» با نظر شفر از این تیم جدا شدند، جابر انصاری هم در لیست مازاد قرار گرفت و صحبت‌هایی در خصوص پیوستن او به سایپا مطرح شده است. حال از استقلال خبر می‌رسد آنها چهارمین بازیکن خود را هم از دست داده‌اند.

مصدومیتی که گریبان مرتضی آقاخان در اردوی ترکیه را گرفت منجر به این شد که به طور کلی فصل را از دست بدهد. وی که ابتدای به دلیل آسیب دیدگی مچ نیم فصل اول را از دست داد و حالا به دلیل آسیب دیدگی آشیل نیم فصل دوم را از دست خواهد داد.

آقاخان به زودی تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت تا بعد از آن مراحل درمانی‌اش را آغاز کند. این بازیکن قطعا نیم فصل دوم را از دست داده و نامش وارد لیست بازیکنان نخواهد شد.