۱۷ صندوق بازنشستگی در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین ساقی گفت: مشکلاتی که از ۲۰ سال قبل به صندوق مزبور تحمیل شده به سادگی قابل حل و فصل نیست و از ۱۸ صندوق بازنشستگی ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارد و متاسفانه دولت ها در ادوار گذشته کسورات صندوق را از پرسنل اخذ ولی بصورت صحیح این منابع را سرمایه گذاری نکرده اند.

وی همچنین اظهارداشت: صندوق بازنشستگی کشوری امروز متاثر از این موضوع با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند.

مدیرکل حقوقی و امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اداره صندوق بازنشستگی در شرایط حاضر باید بصورت بیمه ای و محاسبات اکچوئری اداره شود.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در حال حاضر از حقوق پرسنل شاغل کسوراتی کم می شود که باید این کسورات به شکل صحیح محاسبه و در آینده برای همین پرسنل مورد سرمایه گذاری قرار گیرد.

ساقی بیان داشت: صندوق بازنشستگی کشوری هم اکنون در خصوص این محاسبات با نواقصی مواجه است چرا که دستگاه های مختلف سیستم های پرداخت حقوق و مزایای گوناگونی دارند که این بار بسیار سنگینی به صندوق تحمیل می کند.

وی توضیح داد: این صندوق با سیاست شخص وزیر رفاه و مدیر عامل صندوق بازنشستگی به سمت و سویی می رود که دیگر چسبندگی به دولت نداشته باشد.

مدیرکل حقوقی و امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در پاسخ به این سئوال که به رغم تمامی مشکلات مترتب بر صندوق چگونه انجام چنین کاری امکان پذیر است، افزود: برای تحقق پذیری این مهم در وهله نخست باید بر مشکلات اقتصادی شرکت های متعلق به صندوق فائق آمد.

وی در ادامه یادآور شد: بدون شک با شفاف سازی صحیح عملیات مالی شرکت های وابسته و همینطور حفظ و سرمایه گذاری اصولی منابع این واحدها در بخش های اقتصادی می توان در آینده اداره صندوق بازنشستگی کشوری را از دولت جدا کرد.