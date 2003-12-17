انتخاب اعضاي هيات هاي اجرايي نبايد به نمايش تنش در جامعه تبديل شود

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: پافشاري برتاييد و يا رد افراد به صلاح نيست زيرا اين اقدام نهايت به جامعه تعميم داده خواهد شد.

يحيوي خاطرنشان كرد: هر چه زودتر اين اقدام صورت گيرد تنش كمتر پيش مي آيد و طبيعي است كه چهره اختلاف نيز در جامعه بروز نخواهد كرد.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد: هر دو طرف بايد با مصلحت انديشي به بررسي دقيق دراين زمينه بپردازند و نتيجه آن بايد انتخاب هرچه سريع تر اعضاي هيات هاي اجرايي در سراسر كشورباشد.

وي با تاكيد بر اينكه مشاركت مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرشور خواهد بود، گفت: تاكنون مردم نشان داده اند زماني كه حضورشان تاثيرگذار بوده در صحنه حضور داشته اند.

يحيوي تاكيد كرد: حاصل و نتيجه حضور مردم استحكام نظام است و نشان مي دهد با وجود اينكه مردم با تنگناهاي متعددي روبرو هستند اما نسبت به سرنوشت خود بي تفاوت نخواهند بود.

وي با اشاره به حضور فعال جامعه اسلامي مهندسين در انتخابات گفت: اسامي نامزدهاي جامعه اسلامي مهندسين براي شركت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز جمعه منتشر خواهد شد.



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