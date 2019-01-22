محدودیتی برای جذب محقق نداریم/ جهت دادن به پایان نامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی طهرانچی در دیدار با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی توسط جوانان و ایجاد تغییرات عمده در ساختار کلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در ساختار جدید دانشگاه آزاد آموزش عالی و نوآوری و فناوری را از یکدیگر جدا کردیم و در این ساختار معاونت­ های علوم انسانی و هنر، فنی_مهندسی و فناوری و نوآوری و همچنین یک پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی دانشگاه ایجاد شده است.

وی افزود: نخستین کاری که در حوزه آموزش عالی انجام دادیم، جهت دادن به پایان نامه­ ها برای حل معضلات کشور بود. در این دانشگاه سالیانه ۱۰۰ هزار پایان‌نامه و ۱۰ هزار رساله دفاع می­ شود، بر این اساس ۴۰ نظام موضوعات مختلف در کشور را تدوین کردیم تا از این به بعد پایان نامه­ ها و رساله­ های دانشگاه تنها در این نظام موضوعات عمل کنند و تاکنون نیز ۱۰ حوزه از این نظام موضوعات احصا شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه گروه‌های تخصصی در زمینه‌های گوناگون از جمله چرم و کفش در تبریز، فرش ماشینی در کاشان، منسوجات در یزد و گردشگری در گیلان در حال احصا نظام موضوعات هستند، افزود: گروه‌ها و کمیته‌های راهبری از صنعت و دانشگاه در حال بررسی این نظام موضوعات هستند که ۸۰ درصد از این نظام موضوعات احصا شده و ادامه آن در سال آینده تکمیل می‌شود.

طهرانچی با بیان اینکه کشور در زمینه کشاورزی دارای چالش‌های اساسی است، گفت: در واقع دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدا تیز بر اساس رشته کشاورزی تاسیس شده است و یک کمیته تحت عنوان بازمهندسی، آموزش، پژوهش و خدمات فناوری در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده که قرار است در خصوص غذا فعالیت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه میل و رغبتی از سوی خانواده­ ها برای ادامه تحصیل فرزندانشان در رشته‌های کشاورزی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قصد داریم به صورت گلخانه­ ای روی این مبحث کار کنیم. رشته های مهندسی، علوم پایه، مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی عمران و سازه­‌های سبک شامل مبحث گلخانه می شود که البته برای نجات کشاورزی در حال هم‌اندیشی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌اندازی مدرسه عالی مهارت خبر داد و افزود: نخستین مدرسه مهارت در تهران و در زمینه حقوق راه‌اندازی خواهد شد. در این مدارس فضایی برای کسب آموزش و مهارت دانش آموزان و دانشجویان فراهم می‌شود، همچنین در زمینه پویا نمایی نیز دومین مدرسه در عسلویه و خارک در حال راه‌اندازی است.

طهرانچی خاطر نشان کرد: امکانات دانشگاه در تمامی زمینه‌ها به ویژه نوآوری بسیار مطلوب است. به عنوان مثال واحد دانشگاهی نجف آباد دارای زمینی است که امکان راه‌اندازی دانش شهر را دارد در واقع به دنبال توسعه هوشمند منطقه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح پایش (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای) گفت: در این طرح دانشجویان می­ توانند از نظام موضوعاتی که در سامانه ذکر شده و مربوط به مشکلات کشور است، برای انجام پایان‌نامه و رساله استفاده کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر جذب فارغ‌التحصیلان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور اظهارداشت: محدودیتی برای جذب محققان نداریم و از تمام امکانات دانشگاه برای حمایت از آنها استفاده می‌کنیم.

طهرانچی درخصوص حمایت از محققانی که پژوهش‌های خاص انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران و نخبگان و پژوهشگاه دارد که از افرادی که پژوهش ­های خاص انجام می‌دهند، به طور ویژه حمایت می‌کند.