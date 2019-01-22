فرهمند سال‌افزون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر مسال پنج پروژه شامل سالن چند منظور پردیس و سالن چند منظوره شهرستان هرسین با تخصیص اعتبار ۲ و ۱.۷ میلیارد تومانی از محل مصوبات سفر رهبری، سالن ورزشی سقف کوتاه در صحنه با ۴۵۰ میلیون تومان، سالن ورزشی سقف کوتاه هرسین با ۳۹۰ میلیون تومان و سالن سقف کوتاه اسلام‌آباد غرب با ۴۷۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: همچنین تا پایان سال اگر شرایط فراهم شود سرای ورزشکاران با ۹ سوئیت جنب استادیوم آزادی افتتاح می شود این پروژه از سال ۸۹ آغاز شده بود و کار ابنیه آن در سال ۹۵ تکمیل شد که پس از رفع نیاز به تجهیزات تا پایان سال قابل بهره برداری است.

سال افزون سرانه ورزشی استان را ۸۴ سانتی‌مترمربع اعلام و عنوان کرد: با احتساب ورزش انجام شده در بخش های خصوصی استان این سرانه به ۱.۱ مترمربع می‌رسد که نسبت به میانگین کشوری عددی خوب ارزیابی می‌شود به گونه‌ای که ۱۰ سانتیمتر بالاتر از میانگین کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان کرمانشاه با ۳۲ سانتی‌متر و قصرشیرین با ۴.۵ مترمربع به ترتیب کمترین و بیشترین سرانه ورزشی را به خود اختصاص داده اند.

سال افزون درباره وضعیت استان در برخورداری از استخر نیز گفت: برخی از استخرها نظیر استخر شهید اشرفی کرمانشاه، استخر شهرستان های پاوه، جوانرود، صحنه اسلام آباد غرب در دست تعمیرات است و به زودی هم استخر ثلاث باباجانی نیز افتتاح خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان کرمانشاه افزود: در شهرستان کرمانشاه چهار استخر و در هریک از شهرستان ها جز دالاهو و قصرشیرین که استخر روباز داریم یک استخر داریم در مجموع شمار استخرهای استان به ۱۶ استخر می رسد.

سال افزون با تاکید بر اینکه استخر شهرستان های روانسر و سرپل ذهاب نوساز است و سه الی چهار سال اخیر افتتاح شده است، بیان کرد: استخر شهرستان سرپل ذهاب هم که در زلزله خسارت دید در دست تعمیرات است.

وی همچنین از تلاش برای تکمیل پروژه هایی چون سالن های ورزشی سقف کوتاه، زورخانه های مجموعه جانبازان، قصرشیرین و مجموعه امام تا پایان تیرماه خبر داد.

سال افزون خاطرنشان کرد: درصدد تکمیل پروژه هایی چون افتتاح سالن های ورزشی روباز، افتتاح چمن شماره دو، تعمیرات اساسی استادیوم آزادی ، بهره برداری از ۴۰ باب زمین روباز روستایی در مناطق زلزله زده، کلنگ زنی خانه جوان اسلام آباد غرب، تکمیل پروژه خانه جوان کرمانشاه هستیم که اینک در مرحله سفت کاری قرار دارد برون سپاری شده و ظرف شش ماه آینده تکمیل می شود.