به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این دیدار که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، برخی از معاونان و مدیران این وزارتخانه گزارشی از مجموعه فعالیت های خود در حوزه برگزاری جشنواره های فجر ارائه دادند.

در ابتدای این نشست، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: مسیر قابل توجهی را در حوزه فرهنگ و هنر کشور پیش رو داریم که با همکاری و همفکری کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل و نحوه پیمودن آن تسهیل می شود.

وی در ادامه گزارشی از مجموعه اقدامات این وزارتخانه در معاونت ها و بخش های مختلف آن ارائه داد.

صالحی گفت: اولین برنامه این وزارتخانه در این دوره از فعالیت خود تقویت ظرفیت‌های مردمی و دسترسی های مردمی بود. هدف از این اقدام توجه به ظرفیت های مردمی و حداکثری شدن دسترسی های فرهنگی و شبکه توزیع است.

وی در عین حال تصریح کرد: گذرهای فرهنگ و هنر یکی از این اقدامات است. ایجاد ١٠ گذر فرهنگ و هنر از سیاست‌های این وزارتخانه است که دو گذر فرهنگ و هنر در شهرهای یزد و کاشان راه اندازی شده و ٣ گذر در دهه فجر افتتاح خواهد شد و بقیه آن نیز تا پایان سال راه اندازی می شود.

صالحی ادامه داد: هدف از ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر راه اندازی یک پاتوق برای کسب و کار و ارائه محصولات فرهنگی و هنری است. از طریق این گذرها، شهرها هویت فرهنگی به دست می آورند. همچنین تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی فرصت تعامل با یکدیگر را پیدا می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران را اقدام دیگر این وزارتخانه برشمرد و گفت: شهرهای مختلف کشورمان با نمادهایی شناخته می شوند که به آن شهرت دارند. شهرهای ما دارای توانایی و ظرفیت های خاص خود هستند و تاکنون ٦٢ شهر برای عضویت در این شهرها حضور یافته اند.

صالحی تصریح کرد: از طریق شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اعضا می توانند به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند و در عین حال باید مورد حمایت هم قرار بگیرند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح پردیس اقدام دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تقویت ظرفیت های مردمی و دسترسی های فرهنگی است. ما با این مشکل مواجه هستیم که اکثر رویدادهای کلان فرهنگی و هنری در تهران و کلان شهرها برگزار می شود و شهرهای میانی از این مزایا محروم هستند. طرح پردیس با استفاده از فضای اینترنتی که در دهه فجر افتتاح خواهد شد امکان دسترسی رویدادهای فرهنگی و هنری در شهرهای کوچک را فراهم می آورد.

وی در عین حال تصریح کرد: از طریق طرح پردیس امکان آمورزش به صورت آنلاین و گفت و گو نیز فراهم می شود. این طرح به کسب و کارها کمکی می کند و امکان دسترسی را وسعت می بخشد.

وزیر فرهنگ و ارشا اسلامی ادامه داد: توجه به فضای کسب و کارهای فرهنگ و هنر و تسهیل و بهبود این فضا یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه است. اینکه بتوانیم در اتاق بازرگانی جایی برای فرهنگ و انجمن فرهنگ و هنر در نظر گرفته شود از جمله اقدامات ما در حوزه اقتصاد فرهنگ است.

صالحی تصریح کرد: در این طرح تلاش می شود بخش خصوصی که در حوزه اقتصاد دارای سرمایه مالی است را با فعالان فرهنگی متصل کنیم تا از این طریق بین درآمد مالی بخش خصوصی و فرهنگ نسبت ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تجمیع صدور مجوزهای این وزارتخانه ادامه داد: صدور مجوزها نیز یکی دیگر از اقدامات مهم این وزارتخانه است. بر اساس وظایف محوله توانستیم تعداد ١٣٧ مجوز این وزارتخانه را تجمیع و آن ها را به تعداد ٣٤ مجوز کاهش دهیم. پورتال واحد مجوزهای این وزارتخانه شکل گرفته است و ما وارد پیشخوان مجوزهای کشور هم شده ایم.

صالحی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می شود معرفی جایگاه فرهنگ در اقتصاد و برنامه‌های کلان کشور است. ما در این زمینه با وزارت اقتصادی و دارایی مذاکرات و تفاهم نامه هایی داشته‌ایم تا فرهنگ را در کلان نظام حمایتی قرار بدهیم.

وی تصریح کرد: تفاهم ٢ هزار میلیارد با حدود ٢٠ هزار شغل در سال ٩٧ مصداق این امر است تا از ظرفیت های کسب و کار های فرهنگی و هنری بهره کافی ببریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در گذشته فرهنگ بخش مغفول حوزه اقتصاد بود و تلاش های زیادی که صورت گرفت برای خود در این زمینه جایگاهی پیدا کرده و به دست آوردن این جایگاه کار راحتی نبود.

وی افزود: فرهنگ می تواند بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد خرد باشد زیرا فرهنگ پویا و پایا است. بنابراین نباید فرهنگ را به بخش هزینه ای تخصیص داد بلکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که مولد و جدی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طرح پروانه نیز یکی دیگر از طرح های این وزارتخانه است که همزمان با دهه فجر افتتاح می شود. این طرح برای کسب و کارهای خرد و میانی از طریق فضای مجازی است که امکان ارتباط مستقییم بین هنرمندان با یک اپلیکیشن را فراهم می کند. همچنین امکان ارتباط با مصرف کننده و فرصت دسترسی به بازار را افزایش و منجر به کاهش واسطه گری می شود.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در راستای اهداف دولت الکترونیک و هوشمند افزود: هر مقدار به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم منجر به کاهش فساد می شویم. ما در یک سال گذشته در راستای دولت الکترونیک حذف تمامی خدمات حضوری و کاغذی را داشته ایم. همچنین پنجره واحد خدمات الکترونیک را داریم.

صالحی درباره اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه شفاف سازی نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: با افزایش شفاف سازی به ایجاد و افزایش اعتماد اجتماعی کمک می کنیم. در این بخش ایجاد زیرساخت های شفاف، شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری ها و ایجاد تعامل در نظام تصمیم گیری ها با هدف مشارکت ذینفعان را دنبال کرده ایم.

وی ادامه داد: اقدامات حوزه شفاف سازی شامل به روز رسانی مجوزها، انتشار اطلاعات قراردادها، قراردادهای موسسات زیر مجموعه، اطلاعات کمک ها و یارانه های اشخاص حقوقی، انتشار اطلاعات و یارانه به موسسات فرهنگی، تراز مالی موسسات، اطلاعات مالی رویدادهای برگزار شده و ... است.

عضو هیات دولت افزود: گفت‌وگوهای فرهنگی طرح دیگری است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تاکید است. ما نیاز به گفت و گوهای مختلف در سطوح مختلف داریم که از جمله گفت و گوهایی که دنبال می شود می توان به گفت و گوهای من با اشخاص فرهنگ و هنر، گفت و گوهای معاونان با اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در ارتباط با حوزه کاری خود، گفت و گوهای در سطح استان ها، گفت و گوهای اهالی فرهنگ و هنر با کارگزاران، گفت و گوهای با دستگاه های مدیریتی کشور، گفت و گوهای اهالی فرهنگ و هنر با حوزویان و ... اشاره کرد.

وی ادامه داد: طرح عدالت فرهنگی طرح دیگر این وزارتخانه است که دنبال می شود. ما تلاش می کنیم در عین منابع محدود آن را به سمت استان ها سوق دهیم. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که می توان به امضای تفاهم نامه های همکاری این وزارتخانه با استانداری های استان های مختلف در سفرهای استانی و همچنین تفاهم نامه های همکاری با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد.

صالحی افزود: با امضای این تفاهم نامه ها اعتبارات و ظرفیت های دو طرف تفاهم نامه با هم تجمیع و در جهت ارتقای فضای فرهنگی و هنری استان ها استفاده می شود.

وی ادامه داد: تا کنون به ١١ استان سفر داشته ام و ٦٨٠ میلیارد تومان در بخش نقدی با این استان ها تفاهم نامه داشته‌ایم. البته معاونت های وزارتخانه نیز ملزم به تخصیص سهم استانی از بودجه خود شده اند.