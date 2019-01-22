طلای دسته ۵۵ کیلوگرم به استان فارس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی شهرستان امیدیه با رقابت وزنه‌برداران دسته ۵۵ کیلوگرم آغاز شد.

در نهایت در این وزنه، جواد صبح مفرح از استان فارس با مجموع ۲۰۳ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت.

در رقابت این وزن ۱۲ وزنه‌بردار به نام‌های محمدجواد صبح مفرح از فارس، امیرمحمد خورسندی از گیلان، علیرضا منصوری، سید مجتبی موسوی از خوزستان، مقداد مقدم پناه از همدان، محسن تقی زاده از آذربایجان شرقی، رضا ایرانمنش از هرمزگان، میثم چغاز از کرمانشاه، سالار مرادی از آذربایجان شرقی، ایوب طاهریان از چهارمحال و بختیاری، محمدجواد جوزی و محمد محمدی از (البرز) حضور داشتند.

جواد صبح مفرح در حرکت یکضرب، وزنه‌های ۹۱ و ۹۳ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد ولی در درخواست سوم نتوانست وزنه ۹۵ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. وی در حرکت دوضرب فقط وزنه ۱۱۰ کیلوگرم را مهار کرد و دو بار پیاپی وزنه ۱۱۴ کیلوگرم را انداخت ولی با مجموع ۲۰۳ کیلوگرم، اول شد. صبح مفرح دو مدال طلا و یک نقره را در این مسابقه به دست آورد.

علیرضا منصوری که در حرکت یکضرب سوم شده بود، با مهار وزنه ۱۱۴ کیلوگرم مدال طلای حرکت دوضرب و در مجموع با ثبت وزنه ۲۰۱ کیلوگرم مدال نقره گرفت.

عملکرد وزنه‌برداران برتر دسته ۵۵ کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

۱- محمدجواد صبح مفرح (فارس): ۹۳ کیلوگرم

۲- مقداد مقدم پناه (همدان): ۹۰ کیلوگرم

۳- علیرضا منصوری (خوزستان): ۸۷ کیلوگرم

حرکت دوضرب:

۱- علیرضا منصوری (خوزستان): ۱۱۴ کیلوگرم

۲- محمدجواد صبح مفرح (فارس): ۱۱۰ کیلوگرم

۳- مقداد مقدم پناه (همدان): ۱۱۰ کیلوگرم

مجموع:

۱- محمدجواد صبح مفرح (فارس): ۲۰۳ کیلوگرم

۲- علیرضا منصوری (خوزستان): ۲۰۱ کیلوگرم

۳- مقداد مقدم پناه (همدان):۲۰۰ کیلوگرم

