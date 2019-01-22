«سردار سلیمانی» فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، با حضور سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار نعمان غلامی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین، سردار یعقوب سلیمانی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، حجت‌الاسلام تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام ماندگاری رئیس موسسه سیره شهدا، مسئولان راهیان نور، هیئت رئیسه و مسئولان کمیته‌های تخصصی، مسئولان ستاد راهیان نور و مسئولان اردویی سپاه‌های استانی در سالن رضویه سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

در این مراسم، سردار غیب پرور ضمن تقدیر از زحمات سردار سپهر در فرماندهی قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، طی حکمی، سردار یعقوب سلیمانی را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج معرفی کرد.

سردار یعقوب سلیمانی پیش از این، سمت دبیری قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج را برعهده داشت.