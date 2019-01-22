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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

مسعود سلطانی‎فر:

اولویت دولت و وزارت ورزش توجه به ورزش بانوان است

اولویت دولت و وزارت ورزش توجه به ورزش بانوان است

وزیر ورزش با بیان اینکه توزیع عادلانه  امکانات ورزشی برنامه جدی‌اش است، گفت که اولویت دولت و وزارت ورزش توجه به ورزش بانوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، محمد سلطانی فر امروز در جمع مسئولان و هیات های ورزشی و جوانان شهرستان بم گفت: توجه به مناطق محروم  و نیازهای آنان از برنامه های دائمی بنده است. همینطور توجه به ورزش روستایی و توزیع عادلانه  امکانات ورزشی جزو برنامه های جدی من از روز انتخاب و ارائه برنامه هایم در مجلس شورای اسلامی بوده و با جدیت آن را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم زمین های چمن مصنوعی برای روستاها و مناطق محروم این استان و همینطور  ایجاد بیست خانه روستایی را مد نظر قرار دهیم. 

به گفته وزیر ورزش توجه به ورزش زنان به عنوان اولویت مهم دولت و وزارت ورزش و جوانان است و خوشبختانه هم اکنون در رشته های متعدد ورزشی بانوان ایرانی در جهان و در میادین معتبر به میدان می روند. 

سلطانی فر تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تلاش می کنیم پروژه های بزرگ ورزشی را به اتمام برسانیم

کد مطلب 4520624
زینب حاجی حسینی

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