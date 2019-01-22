اولویت دولت و وزارت ورزش توجه به ورزش بانوان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، محمد سلطانی فر امروز در جمع مسئولان و هیات های ورزشی و جوانان شهرستان بم گفت: توجه به مناطق محروم و نیازهای آنان از برنامه های دائمی بنده است. همینطور توجه به ورزش روستایی و توزیع عادلانه امکانات ورزشی جزو برنامه های جدی من از روز انتخاب و ارائه برنامه هایم در مجلس شورای اسلامی بوده و با جدیت آن را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم زمین های چمن مصنوعی برای روستاها و مناطق محروم این استان و همینطور ایجاد بیست خانه روستایی را مد نظر قرار دهیم.

به گفته وزیر ورزش توجه به ورزش زنان به عنوان اولویت مهم دولت و وزارت ورزش و جوانان است و خوشبختانه هم اکنون در رشته های متعدد ورزشی بانوان ایرانی در جهان و در میادین معتبر به میدان می روند.

سلطانی فر تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تلاش می کنیم پروژه های بزرگ ورزشی را به اتمام برسانیم