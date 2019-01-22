انتشار اصول رسانه ای سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی از انتشار اصول رسانه ای این سازمان خبر داد و گفت: به منظور قاعده مند کردن امور رسانه ای و ارتباطی سازمان و موسسات تابعه، اصول رسانه ای سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در ۱۵ بند آماده شد.

وی بیان کرد: این دستورالعمل که از امروز سه شنبه دوم بهمن ماه، لازم الجرا است در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح ذیل منتشر می شود.

«اصول رسانه ای سازمان امور سینمایی و سمعی بصری»

۱-بر مبنای سیاست اطلاع رسانی پیشدستانه، تلاش می شود عمده اطلاعات و آمار رسمی، در روالی معین، در وبگاه سازمان سینمایی و موسسات مرتبط منتشر می شود.

۲-سوال هر رسانه حداکثر ظرف ۶ ساعت اداری از زمان وصول پاسخ داده می شود. به منظور افزایش دقت و جلوگیری از سوء تفاهم بعدی، پاسخ ها حتی المقدور مکتوب باشند.

۳-از آنجا که کشف حقیقت، دغدغه رسانه هاست، رسمیت پاسخ اهمیت دارد. بنابراین روابط عمومی سازمان موظف است بدون تبعیضی میان نوع رسانه (تصویری، رادیویی، مکتوب و مجازی) پاسخگوی رسانه ها باشد. همچنین جایگاه و میزان نفوذ و اعتبار رسانه متقاضی (مطابق طرح رتبه بندی رسانه ها مندرج در وبگاه معاونت مطبوعاتی) در تعیین سطح پاسخگویی(مدیران ارشد یا میانی) یا قبول مصاحبه اختصاصی مدنظر قرار می گیرد.

۴- از پاسخ به رسانه های فاقد مجوز یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور خودداری می شود.

۵- اگر پاسخ پرسش یا اطلاعات و آمار مورد سؤال، قبلا در رسانه ای دیگر یا پایگاه های اطلاع رسانی وزارتخانه منتشر شده است، خبرنگار به آن پاسخ دلالت می شود و مجددا پاسخ داده نمی شود مگر آن که زوایای جدیدی در سؤال باشد.

۶- از بین ۲ رسانه ای که یک پرسش مشابه و اختصاصی را طرح کرده اند، اولویت با رسانه ای است که زودتر سؤال کرده است.

۷- پاسخ مدیران به مصاحبه ناگهانی حضوری و فی المجلس، به شرح زیر است:

اولا فقط در باره رویدادی که برای آن حضور یافته اند. برای سوالات متفرقه، مطابق بندهای قبل عمل می شود.

ثانیا تلاش می شود همه رسانه های حاضر و متقاضی، یکجا دیده شوند و تبعیض قائل نشد.

ثالثا خیلی کوتاه است زیرا چنین مصاحبه هایی قرار نیست تحلیلی باشد.

موقعیت هایی از قبیل مراسم تشییع و مجلس ختم هم مشمول همین قاعده اند.

۸- اگر بدلیل عجله، امکان مصاحبه نیست همانجا یکی از مدیران مرتبط عهده دار پاسخگویی می شود و یا شماره تلفن خبرنگار، اخذ و حداکثر ظرف ۴ ساعت اداری، تماس گرفته می شود.

۹- از پاپاراتزی ها و کسانی که با دوربین یا ضبط روشن و بدون اطلاع قبلی، مصاحبه می گیرند عذرخواهی می شود و مصاحبه ای صورت نمی گیرد. چنین کسانی به بندهای قبلی این شیوه نامه دلالت می شوند.

۱۰- پیش از پاسخ به مصاحبه های تلفنی ناشناس، راستی آزمایی صورت می پذیرد تا مربوط به افراد فاقد هویت روزنامه نگاری یا رسانه های معاند یا غیر رسمی نباشد.

۱۱- انتقادات رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی و ایفاگر نقش نظارتی، مورد بهره برداری اصلاحی قرار می گیرد. اگر چه رسانه های معتبر، دروازه بانی دقیقی دارند اما چنانچه خبر نادرستی در این رسانه ها تولید یا بازنشر شد لازم است واکنش و روشنگری صورت پذیرد. وقت مدیران سازمان به تکذیب اظهارات رسانه ها یا اشخاص غیرمعتبر تلف نمی شود.

۱۲- رسانه هایی که مصاحبه اختصاصی را منتشر نمی کنند اگرچه در چارچوب حق خود عمل کرده اند ولی متقابلا مدیران هم می توانند از مصاحبه اختصاصی بعدی با آنان عذرخواهی کنند؛ در عین حال بهیچوجه حق طبیعی آنان (بندهای ۲و ۷و ۸) و یا برای حضور در کنفرانس های عمومی خبری، نقض نمی شود.

۱۳- مدیر در مصاحبه های تفصیلی می تواند از حق خود (درخواست ویرایش قبل از انتشار) استفاده کند زیرا مطابق اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، روزنامه نگار موظف به اجرای آن یا انصراف از اصل مصاحبه است.

۱۴- در راستای شفافیت و مسئولیت پذیری، هیچ یک از مدیران سازمان در خبرهایی که در اختیار رسانه ها قرار می دهند از عبارات مجعول نظیر «منبع آگاه» استفاده نمی کنند.

۱۵- شکایت از رسانه ها و رسانه گران مجاز نیست. موارد خیلی خاص صرفا پس از تایید شورای معاونان سازمان صورت می پذیرد.