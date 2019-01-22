رسانه ها در چهل سالگی انقلاب امیدآفرینی در جامعه را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان که در سالن جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه جشن انقلاب برنامه های متعددی پیش بینی شده اما باید توجه داشت در شرایط کنونی ماموریت مهم مدیران دستگاه های اجرایی، حمایت از تولید و نظارت و کنترل بر بازار است.

وی تصریح کرد: مردم در انقلاب اسلامی آموخته اند که در هجمه های مختلف باید مبارزه کرد و کارنامه درخشان جمهوری اسلامی نتیجه همین مبارزات همدلانه مردم و نظام است، ولی امروز دشمن فشار روانی را بیشتر کرده تا مردم را نا امید کند.

حبیبی یادآورشد: دشمن از همه ترفندها برای ایجاد جنگ روانی استفاده می کند و در کنار هجمه اقتصادی بدنبال جنگ روانی و بزرگنمایی مشکلات است، اما وجود رهبری دانا و عالم با داشتن شخصیت کاریزمایی موجب شده نقشه های دشمن خنثی شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهار داشت: امروز سهم جمهوری اسلامی ایران در تاثیرگزاری معادلات جهانی ۴۰ برابر شده و رد ردیف هیجدهمین اقتصاد برتر دنیا قرار داریم و در منطقه از نظر قدرت دفاعی و نظامی برتریم و هر اتفاقی در منطقه رخ دهد ایران در آن اثرگذار است.

حبیبی اذعان کرد: اقتدار ما در این بوده که توانستیم انقلاب را به دنیا صادر کنیم و جهان دو قطبی را به جهان چند قطبی تبدیل کرده ایم.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی بر رژیم شاهنشانی، رسیدگی و توجه به روستاها را از اولویت های خود قرار داد و خوشبختانه شاهد بودیم در مدت کوتاهی امکانات زیرساختی نظیر آب، برق و گاز به تمامی روستاها رسیده است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: رسیدگی به معیشت روستائیان حلقه مفقوده خدمت رسانی به روستاها بوده که متاسفانه باعث شده شاهد مهاجرت جمعیت به شهرها باشیم بر این اساس دولت سال گذشته با اجرای طرح تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت ۶ و ۸ درصدی در مسیر رفع این معضل گام برداشت و اکنون روستائیان می توانند برای ایجاد طرح های اشتغال از این تسهیلات بهره مند شوند.

حبیبی افزود: امید آفرینی وظیفه ذاتی مدیران است اما این به آن معنی نیست که مشکلات مردم دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: از ابتدای انقلاب در بودجه اعتباری برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکرده ولی امسال به دلیل فشارهای موجود اولویت اول بودجه ما توجه به معیشت مردم است و رقم قابل توجهی هم به این امر اختصاص داده شده و این مسئله بیانگر وجود مشکلات و عزم دولت برای رفع این مشکلات و نگاه دولت این است که حداقل در خصوص کالاهای اساسی مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: در دهه فجر باید اطلاعات پروژه هایی که افتتاح می شود در اختیار رسانه ها قرار گیرد و روابط عمومی دستگاهها ارتباط بیشتری با رسانه ها داشته باشند.

حبیبی بیان کرد: انتقاد را می پذیریم اما در دهه فجر بهتر است با محور امیدآفرینی حرکت کنیم و مدیران هم با رسانه ها ارتباط بیشتری داشته باشند و شبهات را برطرف کنند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: مدیران از جنس مردمند و باید ما را از خود بدانید و تخریب خدمات دولت و نظام به نفع هیچکس نیست بر شاخه نشستن و شاخه بریدن است و مراقب باشیم دشمن از شرایط اقتصادی سوء استفاده نکند.