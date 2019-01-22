افتتاح طرح زهکشی ۲۲ هزار هکتار از اراضی گلستان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کمال غریبی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آبیاری نوین در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می شود و در حال حاضر آبیاری نوین تحت فشار در پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از سطح استان گلستان با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی افزود: طرح انتقال آب با لوله به زمین های کشاورزی در وسعت ۳۰۰ کیلومتری با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان یکی دیگر از پروژه هایی است که در دهه فجر افتتاح می شود.

کمال غریبی ادامه داد: احداث و بهسازی کانل‌های آبیاری به طول ۲۰۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان، زهکشی ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با اعتبار ۹۲ و نیم میلیارد تومان، احداث و مرمت جاده‌ای بین مزارع به طول یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر با اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان، یک هزار و ۴۸ هکتار در تجهیز و نوسازی خشکه‌سازی با اعتباری چهار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان از جمله پروژه هایی هستند که در ایام دهه فجر افتتاح می شود.

وی با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهور به گلستان و مصوبات این سفر گفت: کمک به روش های نوین آبیاری در سطح ۱۵ هکتار با اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان طی سه سال، تجهیز و نوسازی اراضی گنبدکاووس، گرگان، رامیان، علی آبادکتول، آزادشهر، آق قلا و گمیشان طی دو سال به اعتبار ۳۲ میلیارد تومان، تامین و انتقال آب اراضی شیب دار در سطح هزار و ۷۰۰ هکتار با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان طی سه سال، زهکشی ۵۰ هزار هکتار طی دو سال با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان، مرمت و بهسازی آب بندان در وسعت هشت هزار هکتار از جمله این مصوبات است.

معاون آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به هزینه زهکشی در استان اظهار کرد: هزینه زهکشی به شکل زیر زمینی حدود هشت میلیون تومان و روباز حدود چهار میلیون تومان در هر هکتار برآورد شده است.