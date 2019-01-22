هیچگونه تخلفی در اتاق بازرگانی فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی که تخلف اتاق بازرگانی فارس چیست، تاکید کرد: شکایتی از اتاق بازرگانی فارس به اتاق ایران که منجر به تخطی اتاق شیراز باشد وجود ندارد و تا این لحظه کمیته انضباطی اتاق ایران هیچگونه حکمی دایر بر تخلف در اتاق شیراز ندارد.

وی یاداور شد: شخصی که خودش را خبرنگار معرفی کرد به من تماسی گرفت و سوالاتی مطرح کرد که من در پاسخ به سئوالات کلی ایشان نه اسم فرد و نه اسم شهری را در پاسخ ها آوردم.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: انقلاب کردیم که هدف وسیله را توجیه نکند اما متاسفانه برخی از رسانه ها کم لطفی می کنند و بازهم تاکید دارم که اسم شهر و یا فرد خاصی را نبردم.

زمانی با اشاره به اینکه معاونت و کارمندی در اتاق بازرگانی تعریف مشخص دارد، گفت: اگر کسی در اتاق بازرگانی و یا هرجایی دیگر کار کند و حقوق دریافت کند به عنوان کارمند معرفی می شود نه کسیکه رایگان و برای کمک با مجموعه ای همکاری می کند.

وی تصریح کرد: طبق قانون اگر از اعضای هیات نمایندگان کسی در اتاق بازرگانی فعالیتی داشته باشد و بابت آن پول و یا حقوقی دریافت کند تخلف است اما اگر از اعضای هیات نمایندگان شخصی برای کمک در اتاق حضور داشته باشد باید تقدیر شود.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران افزود: کارمند و معاون تعریف مشخص دارد که باید مراقب اینگونه تعاریف باشیم.

زمانی در پاسخ به این سئوال که برای حضور در انتخابات وضعیت افراد چگونه است نیز گفت: چارت اداری اتاق های شهرستانها مربوط به خودشان است و اتاق ایران دخالتی بر آن ندارد اما طبق قانون اگر کسی معاون اتاق باشد «با داشتن شرایط حقوق» باید یک ماه قبل از انتخابات استعفا دهد.

وی تاکید کرد: اگر کسی دارای کارخانه و شرکت خصوصی باشد و در اتاق هم فعالیت بدون حقوق داشته باشد هیچگونه مانعی ندارد و باید از این فرد تشکر هم کرد.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:این افراد کمک کننده رئیس هستند که کاری عاقلانه و منطقی است و به وظیفه خودشان عمل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته معاون امور استانهای اتاق ایران چارت هر اتاق شهرستانها مربوط به خودشان است که بدین ترتیب عدم استفاده از دبیر در اتاق بازرگانی شیراز نیز موضوع داخلی است که تنها برای جلوگیری از هزینه کردهای اضافی مطرح شده است.