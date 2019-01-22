خودکفایی قزوین در تولید گندم دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان که در سالن جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب مسئله کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای استراتژیک برای مدیریت کشور مد نظر بود و خوشبختانه با فعالیت هایی که انجام شده است امروز ما در بحث گندم به خودکفایی رسیدیم و می توانیم با افتخار بیان کنیم در استان بیش از ۳۵۰ هزار تن تولید گندم داریم که هر ساله نزدیک به ۲۵۰ هزار تن آن به دولت تحویل داده می شود.

ظرفیت ذخیره سازی سیلوهای استان به۴۲۰ هزار تن رسیده است

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگونه سیلوی ذخیره سازی غلات دراستان وجود نداشت که بحمدالله طی ۴۰ سال گذشته با یک حرکت جهادی ظرفیت ذخیره سازی غلات به ۴۲۰ هزار تن رسیده است.

خمسه در ادامه به دستاوردهای بخش کشاورزی در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت : میزان تولید محصولات زراعی در سال ۵۷ حدود یک میلیون تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به بیش از دو میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: درتولید محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت، جو، گلزا، برنج با بکارگیری روشهای مناسب کاشت، داشت و برداشت افزایش در تولید داشته ایم.

خمسه گفت: با آموزش و ترویج شیوه های نوین کشاورزی بهره وری آب در بخش کشاورزی افزایش یافته است بطوریکه بهره وری آب در تولید گندم از سه دهم به ۸۵ صدم رسیده ایم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : همچنین در تولید محصولات باغی بارور استان در مقایسه با اوایل انقلاب رشد قابل ملاحضه ای داشته است. بطوریکه تولید محصولات باغی از ۳۱۰ هزار تن در سال ۵۷ به بیش از ۶۴۷ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است.

افزایش ۵ برابری تولید گوشت مرغ در واحد های طیور استان قزوین

وی بیان کرد: قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تولید گوشت مرغ در استان قزوین یازده هزار تن در سال بود که تولید این محصول طی ۴۰ سال گذشته با حمایت های دولت و تمایل سرمایه گذاری دراین بخش به بیش از ۶۰ هزار تن در سال افزایش یافته است.

به گفته وی طی مدت یادشده ظرفیت واحدهای طیور استان از دو میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه مرغ گوشتی به بیش از ۱۰ میلیون قطعه رسیده است که طی ۴۰ سال گذشته تولید و ظرفیت مرغداری های استان بین ۴ تا ۵ برابر افزایش داشته است.

خمسه افزود: همچنین تولید تخم مرغ در اوایل انقلاب در واحدهای تخم گذار استان ۳۴ هزار تن در سال بود که تولید این محصول با افزایش نسبی بیش از ۷۰هزار تن در سال ۹۷رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به این نکته که در حال حاضر ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی از خدمات نوین بهره مند می شوند خاطر نشان ساخت : با اقدامات انجام شده از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی حرکت کرده ایم.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در شیوه های نوین آبیاری مزارع و باغات اشاره کرد و گفت : طی سال گذشته با اجرای ۴۵ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری گام های بلندی در مدیریت منابع آب در استان برداشته شده است.