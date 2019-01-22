  1. سیاست
  2. مجلس
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

به ریاست لاریجانی؛

جلسه نوبت عصر آغاز شد/ بررسی اصلاح بودجه ۹۷ در دستور کار مجلس

جلسه نوبت عصر آغاز شد/ بررسی اصلاح بودجه ۹۷ در دستور کار مجلس

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک فوریتی اصلاح بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۹۵ نماینده با ۳۰ دقیقه تأخیر آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

ـ بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر

ـ بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷

ـ بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

ـ بررسی گزارش کمیسیون امور شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

ـ بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی

ـ بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

کد مطلب 4520640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها