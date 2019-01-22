جلسه نوبت عصر آغاز شد/ بررسی اصلاح بودجه ۹۷ در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۹۵ نماینده با ۳۰ دقیقه تأخیر آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

ـ بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر

ـ بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷

ـ بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

ـ بررسی گزارش کمیسیون امور شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

ـ بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی

ـ بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.