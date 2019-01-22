شفاف سازی امور دستگاه های اجرایی در استان مرکزی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر روز سه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بر اساس آمار در پاییز سال ۹۶ نرخ بیکاری در استان مرکزی ۸.۴ دهم درصد بوده که این رقم در پاییز سال جاری به ۶.۹ درصد رسیده که یک و نیم درصد کاهش نشان می دهد و البته این اتفاق در شرایط و تنگناهایی که بر اثر فشارها وتحریم های دشمنان کشور وجود دارد، به وقوع پیوسته است.

وی افزود: اگر امروز استان مرکزی در یک جریان خوب و امیدوارکننده به پیش می‌رود، به خاطر تلاش هایی است که از سوی مسئولان و استانداری انجام می شود و این روند و روش همچنان با تلاش و اهتمامی که مسئولان و مردم دارند استمرار پیدا می کند.

آقازاده خاطرنشان کرد: امروز صنعت و اداره صنعت و تولید در کشور شرایط خاص و ویژه‌ای دارد، اما در استان مرکزی طی یک سال اخیر بر اساس آمارهای رسمی، رشد و پیشرفت و کاهش نرخ بیکاری حاصل شده است.

استاندار مرکزی بیان داشت: عامل اصلی این موضوع، مردم، تولید کنندگان، صنعتگران و مسئولان هستند که دست به دست هم دادند تا امروز در شرایط مطلوب‌تری نسبت به پارسال قرار بگیریم. نگاهمان به آینده است و حتی در شرایط سخت اقتصادی امروز باید بهتر از آنچه هستیم بشویم.

وی ادامه داد: استان مرکزی هدفش را تعیین کرده است، همه مسئولین و مردم باید به سمت خنثی سازی توطئه های دشمن حرکت کنند که این اتفاق در استان مرکزی رخ می دهد، مشروط بر اینکه مدیران همراه مردم باشند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ ها در برخی مواقع موضعی می گیرند که در آن سوء مدیریت مشاهده می شود. گاهی رفتارهایی را می بینیم که خلاف مردمی بودن است. باید تلاش کنیم و با درایت، مدیریت صحیح بر روند کارها داشته باشیم و به سمت سالم سازی، شفاف سازی و شیشه ای کردن امور و جریانات برویم.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دولت اولین شفاف سازی را در موضوع بودجه انجام داد و آن را برای مردم شفاف کرد. هم اکنون خیلی از زوایای بودجه که ناپیدا بود، برای مردم به راحتی در دسترس است.

آقازاده خاطرنشان کرد: این قدم بسیار مهمی است برای شروع شفاف‌سازی در عملکرد دولت و مسئولان هر چه بیشتر اعتماد مردم را جلب کنند، پایه های نظام مستحکم خواهد شد.