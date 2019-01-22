استفاده از ظرفیت‌ تمامی فعالان سیاسی و علما برای توسعه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار قم در نشست فصلی با اعضای هئیت رئیسه خانه احزاب استان قم طی سخنانی نقش احزاب در پیشبرد برنامههای نظام را مورد توجه قرار داد و گفت: استان قم باید در مباحث توسعهای پیشتاز باشد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات فصلی با خانه احزاب استان افزود: در باب گسترش فعالیتهای احزاب، بیشترین نقش را خود احزاب ایفا میکنند.
استاندار قم با بیان اینکه استفاده از ظرفیت احزاب مورد توجه جدی مسئولان استان در دوره مدیریت اینجانب خواهد بود، تصریح کرد: نشست با احزاب باید فصلی و دارای نتیجه مشخص بوده و به توسعه استان منتهی شود.
وی گفت: اصلی تحت عنوان منشور گفتگوی سیاسی را دنبال میکنیم که نظرات مختلف در آن مطرح و از آنها در راستای بهبود شرایط استان در بخشهای مختلف بهره گرفته شود.
سرمست افزود: شأنیت یک مقام اجرایی ارشد اقتضا میکند که همه گروهها و اقشار را تحت مدیریت خود قرار دهد و این مسئله منافاتی با گرایش سیاسی مدیران ندارد.
وی بیان داشت: در رابطه با توسعه استان از ظرفیتهای تمامی فعالان سیاسی، علما و بزرگان استفاده میکنیم.
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه امروز نیاز به همدلی بیشتری نسبت به گذشته داریم، یکی از مهمترین آفات جامعه را شکاف بین مسئولان و مردم دانست و افزود: مسئولان باید در بین مردم حضور داشته و ضمن استفاده از ظرفیتهای فکری و عملی آنها، محدودیتها و مشکلات را از نزدیک برای ایشان شرح دهند.
وی بیان داشت: در برنامههای توسعهای نسبت به آنچه متناسب با جایگاه شهر قم است عقب هستیم و باید برای بهبود آنها تلاش کنیم.
خانه احزاب استان قم از سه فراکسیون اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل از اردبیهشت سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است.
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