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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

روزنامه کامرسانت:

سوریه در ماه مارس آماده استفاده از اس ۳۰۰ خواهد بود

سوریه در ماه مارس آماده استفاده از اس ۳۰۰ خواهد بود

یک روزنامه روسی در گزارشی اعلام کرد که سوریه در ماه مارس آمادگی استفاده از اس ۳۰۰ را خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کامرسانت چاپ روسیه امروز به نقل از منابع آگاه نوشت: ارتش سوریه که موشک های اس ۳۰۰ را اخیرا از روسیه تحویل گرفته هنوز قادر به استفاده و بهره برداری نیست.

بنا بر اعلام این منابع، طرف سوری از ماه مارس آمادگی استفاده از سامانه موشکی اس ۳۰۰ را خواهد داشت و این امر پس از پایان دوره آموزشی نیروهای ارتش سوری و آشنایی با تکنولوژی این سامانه صورت خواهد گرفت.

روسیه چندی پیش و در پی ساقط شدن هواپیمای این کشور در سوریه که به دنبال شیطنت رژیم صهیونیستی صورت گرفت اعلام کرد که سامانه اس ۳۰۰ را در اختیار سوریه قرار می دهد. این موضوع بحث و جدل های فراوانی را در میان محافل آمریکایی و صهیونیستی به دنبال داشته است.

وزارت دفاع روسیه در این رابطه اعلام کرد که نیروی هوایی سوریه چند روز پیش با حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق و برخی تاسیسات سوری مقابله کرده است و سوری ها توانسته اند بیش از ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده اسرائیلی را منهدم کنند.

کد مطلب 4520661

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