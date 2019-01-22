شناسایی پیکر مطهر شهید احمدی ۳۰ سال پس از شهادت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، علی کاظمی اظهار داشت: با عنایت به اعلام ستاد معراج شهدا مبنی بر شناسایی پیکر شهید احمدی، پیکر مطهر این شهید زنجانی تازه تفحص شده قرار است فردا سوم بهمن ماه به زادگاهش برگردد.

وی یادآور شد: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید «ازبرعلی احمدی» فردا چهارشنبه سوم بهمن ماه ساعت ۱۶ در میدان بسیج برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اشاره به اینکه مراسم وداع با پیکر شهید احمدی چهارشنبه شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه پادگان تیپ زرهی ۲۱۶ ارتش برگزار می شود، تصریح کرد: پیکر مطهر این شهید والامقام روز پنج شنبه چهارم بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح از سبزه میدان به طرف مزار شهدای پایین تشییع و در کنار دیگر همرزمان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

کاظمی در خصوص مراسم بزرگداشت شهید احمدی گفت: مراسم بزرگداشت شهید «ازبرعلی احمدی» روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد چهارده معصوم(ع) واقع در اسلام آباد و شب لیله الدفن نیز بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در همان مکان برگزار می شود.

لازم به ذکر است شهید ازبرعلی احمدی فرزند دوم مرحوم علی‌یار احمدی به سال ۱۳۴۴ در یکی از روستاهای زنجان رود به نام حمزه‌لو دیده به جهان گشود.این شهید والامقام سالهای خاطرانگیز کودکی خود را در کنار خانواده سپری کرد و پس از چندی پا به مدرسه روستا گذاشت و تا مقطع پنجم ابتدایی ادامه تحصیل داد و سپس به کشاورزی مشغول شد.

شهید احمدی در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۶ به خدمت سربازی اعزام و پس از سپری کردن آموزش های نظامی راهی منطقه‌ی غرب کشور شد.

وی از طریق لشکر ۱۶ زرهی تیپ ۲ زرهی گردان ۲۵۱ عازم منطقه غرب و به عنوان سرباز وظیفه مشغول دفاع از میهن اسلامی شد. شهید احمدی پس از نزدیک به یکسال حضور در منطقه سرانجام در ۲۹ خردادماه سال ۱۳۶۷ در منطقه مهران بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه پا، بشدت زخمی می‌شود که از طریق بهداری گردان به بهداری تیپ و به بیمارستان منطقه اعزام می‌شود که به گفته‌ همرزمانش در طول راه دوباره مورد اصابت گلوله نیروهای بعثی قرار گرفته و مفقود می‌شود.



گفتنی است، در حال حاضر پدر و مادر شهید «ازبرعلی احمدی» در قید حیات نیستند.

استان زنجان بیش از سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۱۱۰ شهید جاویدالاثر هستند.