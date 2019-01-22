به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی در محل رصدخانه شهری تهران واقع در محوطه برج میلاد برگزار شد.

شهردار تهران در ابتدای سخنان خود در این جلسه با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدها گفت: در محاسبات بودجه‌ای شهرداری باید برای شرایط حاد نقشه و برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در آستانه فصل بودجه هستیم، به ویژگی های بودجه سال آینده شهرداری تهران پرداخت و تصریح کرد: در بودجه ۹۸ از درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای حل مشکلات مالی شهر استفاده نخواهیم کرد، چرا که اتکای شهرداری به این نوع درآمد مانند اتکای دولت به فروش نفت است.

حناچی تاکید کرد: در این راستا، ضروری است تا گزارش های حوزه برنامه و بودجه از بودجه سال آینده با مستندات و آمارهای عملیاتی تمامی معاونت‌ها تطبیق داده شود و به شکل دقیق و واقع‌بینانه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری برای پیگیری موضوعات‌ اقتصادی و مالی در شهر، دارای اختیارات تام است عنوان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های مالی قاعده‌مندی که در دسترس داریم برای حل مشکلات موجود استفاده کنیم و در این مسیر چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدها نداریم.

شهردار تهران در پایان جلسه روز گذشته شورای معاونین از زحمات و خدمات زریر نگین‌تاجی به‌عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری قدردانی کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای عبدالحمید امامی به‌عنوان معاون جدید این حوزه گفت: آقای امامی از دانشجویان پیرو خط امام (ره) و از خدمت‌گزاران قدیمی کشور هستند که از دولت و مجموعه نفت به ما پیوستند، امیدواریم بتوانیم از تخصص و تجربه ایشان به بهترین شکل استفاده کنیم.

شهردار تهران پس از برگزاری جلسه به همراه معاونان خود از رصدخانه شهری تهران و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.