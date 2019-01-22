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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

روابط عمومی وزارت خارجه اعلام کرد؛

درج عنوان جانباز به «حسین فریدون» مورد تایید است

درج عنوان جانباز به «حسین فریدون» مورد تایید است

روابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد: درج نام حسین فریدون به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد و مدارک موجود، مورد تایید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به انتشار برخی اخبار و مطالب نادرست و ناقص در برخی سایت‌ها و فضای مجازی در خصوص موضوع جانبازی «حسین فریدون»، اعلام کرد: «به اطلاع می رساند که براساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور ایثاگران وزارت امور خارجه، وی به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستمشاهی و شکنجه های ساواک، دارای عنوان "آزاده" با ۳۰ درصد جانبازی هستند؛ لذا درج نام وی به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد، مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.»

کد مطلب 4520674
محمد مهدی ملکی

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