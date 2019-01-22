به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به انتشار برخی اخبار و مطالب نادرست و ناقص در برخی سایتها و فضای مجازی در خصوص موضوع جانبازی «حسین فریدون»، اعلام کرد: «به اطلاع می رساند که براساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور ایثاگران وزارت امور خارجه، وی به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستمشاهی و شکنجه های ساواک، دارای عنوان "آزاده" با ۳۰ درصد جانبازی هستند؛ لذا درج نام وی به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد، مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.»
روابط عمومی وزارت خارجه اعلام کرد؛
درج عنوان جانباز به «حسین فریدون» مورد تایید است
روابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد: درج نام حسین فریدون به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد و مدارک موجود، مورد تایید است.
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