درج عنوان جانباز به «حسین فریدون» مورد تایید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به انتشار برخی اخبار و مطالب نادرست و ناقص در برخی سایت‌ها و فضای مجازی در خصوص موضوع جانبازی «حسین فریدون»، اعلام کرد: «به اطلاع می رساند که براساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور ایثاگران وزارت امور خارجه، وی به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستمشاهی و شکنجه های ساواک، دارای عنوان "آزاده" با ۳۰ درصد جانبازی هستند؛ لذا درج نام وی به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد، مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.»