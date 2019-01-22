درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش استان بوشهر ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طراوت ظهر سه‌شنبه در نشست با معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق در اردوگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه مدیریت کردن منابع از وظایف معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است اظهار داشت: حوزه پشتیبانی به عنوان نقطه اتکا نیروهای صف مقدم آموزش باید تلاش کند تا مشکلات آموزشی و پرورشی برطرف شود.

طراوت با اشاره به اهمیت معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت در آموزش و پرورش ادامه داد: برای مدیریت در سطح شهرستان در حوزه های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی نیاز به منابع مالی و پشتیبانی از این حوزه ها است که رفع مشکلات این حوزه ها بر عهده این معاونت است.

وی تصریح کرد: مدیریت علاوه بر دانش و تجربه به هنر نیاز دارد و برای ثمربخشی مدیریت، سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ازیابی لازم است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه آموزش پرورش منابع کمی در دست دارد یادآور شد: سعی بر صرفه جویی در هزینه ها شود البته به گونه ای که احترام و رضایت همکاران نیز حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش با مجموعه های بیرونی مرتبط است و از این مجموعه ها به عنوان مثال درآمد خاص از شهرداری ها، شرکت ها و موسسات صنعتی سهمی دارد نیاز است با رایزنی، این سهم پرداخت شود.

طراوت عنوان کرد: بحث مالی و پشتیبانی پاشنه آشیل آموزش و پرورش است و تا زمانی که منابع لازم برای این موضوع در نظر گرفته نشود مشکلات حوزه های دیگر نیز بیشتر به چشم می آید.

وی با بیان اینکه درآمدهای اختصاصی در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۹۷ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است گفت: این مبلغ به هشت میلیارد تومان در این ۹ ماه اخیر رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان بوشهر افزود: با وجود اینکه درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش استان افزایش پیدا کرده است ولی بایت افزایش قیمت ها و آشفتگی بازار هزینه های آموزش و پرورش استان نیز افزایش پیدا کرده است و مشکلات پابرجاست.

طراوت ابراز داشت: آموزش و پرورش در بحث مالی نیاز به همکاری و همراهی دارد تا برای جذب اعتبارات ستادی استانی از پتانسیل های لازم استفاده کند و در این مسیر به همراهی مردم و خیران نیز نیاز است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یک نهاد آموزشی و تربیتی است ولی متاسفانه به دلیل نیاز به منابع، چرخه فعالیت های آموزشی لنگ مانده است افزود: درآمدزایی در آموزش و پرورش به دلایل مختلف امکان ناپذیر است و مدرسه به عنوان واسطه باید منابع بیرون را به فضای داخل وارد کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش چند منبع درآمد دارد که اعتبارات ملی، استانی، درآمدهای اختصاصی و منطقه ویژه را شامل می شود که آموزش و پرورش استان باید با تعامل لازم به این منابع دسترسی پیدا کند.

طراوت با اشاره به دستاوردهای اخیر این معاونت اظهار داشت: مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان شماره ۲ (استاد نبوی) در راستای خدمات دهی به فرهنگیان سراسر کشور تعمیر، تجهیز و توسعه یافت.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد ریال کمک بلا عوض به فرهنگیان استان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ افزود: با توجه به شرایط فرهنگیان استان آموزش و پرورش استان در سال ۹۸-۹۷، ۳۱۹ میلیارد ریال وام صندوق پرداخت شده است و همچنین با رایزنی های انجام شده بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال وام بانکی به فرهنگیان استان پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در نوروز ۹۷ بیش از ۳۸۵ کلاس و ۲۵ پایگاه در خدمت مهمانان نوروزی قرار گرفت خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان در این نوروز، میزبان ۱۵۳ هزار و ۶۷۴ فرهنگی و ۱۲ هزار و ۹۵۹ غیرفرهنگی بوده است.

طراوت با بیان اینکه خانه های معلم استان نیز ۲ هزار و ۴۲۱ نفر پذیرش داشته است یادآور شد: حدود ۶ میلیارد ریال درآمد آموزش و پرورش استان در این زمینه بوده است.