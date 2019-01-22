حجتی آلودگی محصولات گلخانه ای را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در مراسم سی و نهمین سمینار سالانه حفظ نباتات، مباحث مطرح شده مبنی بر وجود آلودگی در محصولات گلخانه ای را رد کرد و اظهارداشت: براساس مشاهدات بنده، محصولات گلخانه ای بخاطر مراقبت های بهداشتی بیشتر و استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با آفات به دلیل بسته بودن محیط، سموم کمتری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: آنچه در افکار عمومی درباره باقیمانده سموم مطرح می شود در صورت صحت باید با عملکردمان اصلاح شود و در صورتی که غلط است باید با اقدامات فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی، روشنگری شود که رسالت آن بر دوش این جمع است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بحث باقیمانده سموم و کد رهگیری محصولات کشاورزی در جامعه حساسیت های زیادی وجود دارد، تاکید کرد: لازم است در این زمینه اهتمام بیشتری از نظر عملیاتی و اطلاع رسانی صورت بگیرد.

حجتی پیگیری اختصاص کد رهگیری به محصولات کشاورزی را امری لازم دانست و اضافه کرد: این موضوع در زمینه محصولات پر مصرف مانند سبزیجات باید با جدیت دنبال و اطلاع رسانی شود چرا که متاسفانه در جامعه تصور می شود این محصولات با آب های غیر متعارف آبیاری می شوند که تصور نادرست است.

وزیرجهاد کشاورزی اظهارداشت: در حال حاضر گوشت مرغ دارای کد رهگیری است و بر اساس کد رهگیری مردم متوجه می شوند که گوشتی که مصرف می کنند محصول کدام مرغداری است و در کدام کشتارگاه و در چه زمانی ذبح شده است.

حجتی تصریح کرد:محصولات زراعی و باغی نیز با برنامه ریزی دقیق باید کد رهگیری داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی و حضور فعال در فضای رسانه ای تاکید و اضافه کرد:کمتر دستگاهی است که خبرگزاری رسمی دارد در حالی که ما خبرگزاری رسمی داریم و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

حجتی ادامه داد: این خبرگزاری باید با سایر خبرگزاری ها لینک و به عنوان مرجع و رفرنس، خبرهای آن در سایر رسانه ها بازنشر شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گسترش مبادلات گیاهی، گفت: به همین دلیل بیماری ها و آفات نباتی نسبت به گذشته متنوع تر و بیشتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه بعید است ضایعه گیاهی باشد که در دنیا روشی برای مقابله با آن وجود نداشته باشد، تصریح کرد: بنابراین در قرنطینه گیاهی باید به روش ها و ابزار روز مجهز شویم.

وی افزود:همچنین باید نسبت به شناسایی آفات و روش های مقابله با بیماری های گیاهی با همکاری و بهره گیری از دانش و تجارب دانشمندان و موسسات بین المللی اقدام کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این کار در تولید بذر در حال انجام است، تصریح کرد: در حوزه مقابله با آفات گیاهی هم باید انجام شود.

حجتی با اشاره به اینکه عده ای در کشور هستند که معتقدند برای حل مشکلات حوزه مبارزه با آفات نباتی راهکار دارند، افزود: باید با این افراد مذاکره و در صورت کاربردی بودن روش ها از توانمندی ها و نتایج تحقیقات آنان استفاده کرد.