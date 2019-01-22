سرعت جذب تسهیلات مرحله دوم اشتغال روستایی در ایلام پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر سه شنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال در استانداری ایلام اظهار داشت: در مرحله نخست نیز در روزهای ابتدایی شاهد کند بودن بررسی پرونده ها و معرفی به بانک های عامل برای پرداخت بودیم که پس از هشدارهای لازم و تاکیدات استاندار دستگاه ها با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کردند.

وی افزود: در نهایت مرحله نخست را با جذب حداکثر این تسهیلات به پایان رساندیم که تلاش مجموعه دستگاه های مرتبط قابل تقدیر است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: مرحله دوم واگذاری این تسهیلات به تازگی آغاز شده و باید همچون مرحله اول به طور ویژه در دستور کار ارگان های مسئول قرار گیرد چراکه تاثیر بسزایی در اشتغالزایی برای افراد واجد شرایط دارد.

درویشی گفت: ولی در مرحله دوم بر اساس آمارهای موجود تاکنون سرعت کار پایین است و طرح های زیادی مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته اند.

وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی ها و مصوبات صورت گرفته نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در این مرحله باید در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل و کمیته های شهرستانی باید فعال شوند و طرح هایی که اشباع شده و اشتغالزایی چندانی ندارند، معرفی نشوند.

درویشی ادامه داد: تسهیلات مرحله دوم سامانه کارا باید به طرح های متوسط و بزرگ که منجر به بیشترین میزان اشتغال شده و بر اساس ظرفیت و اولویت شهرستان‌ها انتخاب شده اند، پرداخت شود.