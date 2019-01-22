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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

معاون استاندار ایلام:

سرعت جذب تسهیلات مرحله دوم اشتغال روستایی در ایلام پایین است

سرعت جذب تسهیلات مرحله دوم اشتغال روستایی در ایلام پایین است

ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندر ایلام از روند سرعت پایین جذب تسهیلات اشتغال روستایی در استان در مرحله دوم انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر سه شنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال در استانداری ایلام اظهار داشت: در مرحله نخست نیز در روزهای ابتدایی شاهد کند بودن بررسی پرونده ها و معرفی به بانک های عامل برای پرداخت بودیم که پس از هشدارهای لازم و تاکیدات استاندار دستگاه ها با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کردند.

وی افزود: در نهایت مرحله نخست را با جذب حداکثر این تسهیلات به پایان رساندیم که تلاش مجموعه دستگاه های مرتبط قابل تقدیر است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: مرحله دوم واگذاری این تسهیلات به تازگی آغاز شده و باید همچون مرحله اول به طور ویژه در دستور کار ارگان های مسئول قرار گیرد چراکه تاثیر بسزایی در اشتغالزایی برای افراد واجد شرایط دارد.

درویشی گفت: ولی در مرحله دوم بر اساس آمارهای موجود تاکنون سرعت کار پایین است و طرح های زیادی مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته اند.

وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی ها و مصوبات صورت گرفته نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید در این مرحله باید در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل و کمیته های شهرستانی باید فعال شوند و طرح هایی که اشباع شده و اشتغالزایی چندانی ندارند، معرفی نشوند.

درویشی ادامه داد: تسهیلات مرحله دوم سامانه کارا باید به طرح های متوسط و بزرگ که منجر به بیشترین میزان اشتغال شده و بر اساس ظرفیت و اولویت شهرستان‌ها انتخاب شده اند، پرداخت شود.

کد مطلب 4520690

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