به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت السلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حضور این جمع در این نشست نشان از گستردگی ماموریت ها و وسعت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهد خود وفا داشتند و سخنانی را که در صحن مجلس در روز رای گیری داشتند رعایت کردند. گزارشی که آقای صالحی از کلان پروژه های این وزارتخانه ارائه داد نشان از وفای عهدشان به سخنان شان است.

مازنی تصریح کرد: انتظار ما نیز در مجلس شورای اسلامی نیر همین است که وزرا وفای به عهد داشته باشند نه اینکه صرفا برای گرفتن رای اعتماد در مجلس به سخنرانی بپردازند.

وی با شاره به اینکه در حال حاضر در تدوین موضوعات دارای ضعف هستیم گفت: اکنون فصل بودجه است و باید ضرورت کار و اقدامات فرهنگی را در نظر بگیریم.

مازنی تاکید کرد: در این فصل معمولا با مشکلات زیادی مواجه هستیم و دکتر صالحی در شرایطی که دچار مشکلات اقتصادی هستیم از مجلس کارت زرد دریافت می کنند و این حکایت از این دارد که موقع غرامت همه اشاره شان به سمت فرهنگ است ولی زمانی که باید به آن توجه شود این اتفاق نمیافتد.

وی ادامه داد: اگر امسال بودجه فرهنگ افزایش یافته باید نرخ گرانی ها را نیز در این افزایش در نظر بگیریم.

مازنی گفت: یکی از ضعفهایی که ما داریم این است که نتوانستهایم ضرورت کار فرهنگی را برای خواص تدوین و تبیین کنیم و در کنار محدودیتهای گستردهای که داریم به تعریف درست از مقوله فرهنگ نرسیدهایم.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامات خود میتواند از ظرفیتهای رسانه ملی، فضای مجازی و رسانه ای بهره ببرد و تعامل کمی و کیفی خود با مجلس شورای اسلامی به ویژه با مجمع نمایندگان استانی را بیشتر کند.

در ادامه جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیمان خود در زمان رای اعتماد عمل کرده اند و فعالیت های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه مهندسی شده و بر اساس فکر است.

وی افزود: حوزه فرهنگ باید با تامل به طرح برسد و بعد از آن به عمل مبتنی بر اقدامات انقلابی منجر شود.

در بخش دیگری حجت الاسلام احد آزادیخواه گفت: اخیرا طرحی را در مجلس شورای اسلامی بررسی کردیم با عنوان استقرار وزارتخانه ها در خارج از شهر تهران که فوریت آن رای نیاورد.

وی افزود: در این زمینه ما پیشنهاد می کنیم به جای اینکه وزارتخانه ها در خارج از تهران مستقر شوند ماموریت های آن ها را به استان ها منتقل کنیم و اختیارات را به مدیران کل استانی واگذار کنیم.

آزادیخواه گفت: این اقدام با توجه به شرایط امروزی از جمله کمبود اعتبارات کمک می کند تا انجمن های فرهنگی و هنری در شهرستان ها فعال شوند و به پویایی روح فرهنگ و هنر در شهرستان ها منجر شود.

در ادامه اصغر مسعودی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و اسلامی دارای معاون های مختلفی است.

مسعودی ادامه داد: توجه به شفافیت نیز امر خوبی است اما اینکه در اختیار چه کسی باشد و چه کسانی نیز به آن دسترسی داشته باشند هم حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چشمگیر است و باید به این نکته توجه داشته باشیم.

در ادامه سیده فاطمه ذوالقدر عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مشکلات بودجه جدی است و در حال حاضر نمی توانیم از درآمد دولت بکاهیم.

وی در عین حال تصریح کرد: بنابراین باید از منابع جدید، ایجاد درآمد جدید کنیم تا کمبود های حوزه فرهنگ جبران شود.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی دیگر عضو این کمیسیون گفت: هیات دولت توان کارشناسی در حوزه برنامه ای و بودجه ای را دارد و در این زمینه قوی است و نباید همه چیز را در این حوزه به مجلس محول کند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: باید در جشنواره های فجر نیز رویش های انقلابی معرفی شوند. اینکه خروجی فرزندان انقلاب در این زمینه ها چیست باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه فرهنگی نیز ما نیازمند احیای جایزه جلال هستیم. ما نیازمند تفکر سازی هستیم تا مولف سازی. و این امر در جایزه جلال باید محقق شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه به دیپلماسی خارج از کشور نیز ضروری است.

در ادامه حجت الاسلام مهدی شیخ عضو دیگر این کمیسیون گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای فرهنگی کشور آتش بس اعلام کرده اند.

وی افزود: دکتر صالحی توانستند سیاست و فرهنگ را از هم جدا کنند. ترکیب سیاست و فرهنگ آفت بزرگی بوده که فرهنگ همیشه دامنگیر مسائل سیاسی شده است.

شیخ در عین حال تصریح کرد: این اقدام دکتر صالحی باید نهادینه شود و بعد از ایشان نیز ادامه یابد و این امر از طریق گفتمان های فرهنگی قابل حل شدن است.

وی ادامه داد: بودجه های فرهنگی در مقایسه با سایر دستگاه های فرهنگی ناچیز است. بنابراین بودجه های فرهنگی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در جهت سیاست های فرهنگی کشور ساماندهی شوند.

شیخ افزود: نویسندگی یک هنر است باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد زیرا از طریق نویسندگی می توان تولیدات علمی و باورها و ارزش های خود را منتقل کنیم.

در ادامه طیبه سیاوشی شاه عنایتی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید گفت‌وگوهای فرهنگی شکل بگیرد و ما آن را در کمیسیون فرهنگی مجلس دنبال می کنیم ولی به رایزنی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه نیز نیاز است.

وی با اشاره به راه اندازی گذرهای فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این اقدام بسیار خوبی است و باعث شده عرصه فرهنگ به خوبی به میان مردم بیاید.

سیاوشی گفت: به نظرم در ٤٠ سالگی انقلاب باید همه عرصه‌های فرهنگی و هنری به میان مردم آید و مردمی شود و صرفا به سینما اکتفا نکنیم.

در بخش دیگری از این دیدار محمداسماعیل سعیدی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید به حدود و ثغور موسیقی توجه داشته باشیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باید با همکاری یکدیگر آن را پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه به کتابخانه های عمومی کشور تاکید کرد.