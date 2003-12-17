ارسال آثار 28 عكاس ايراني به مسابقه بين المللي عكاسي بلژيك

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، نمايشگاه آثار برگزيده بيست و ششمين مسابقه بين المللي عكس بلژيك كه توسط خانه فرهنگ بلژيك برگزار مي گردد طي روزهاي 25 فروردين لغايت 10 خرداد ماه 1383 در اين كشور برپا خواهد گرديد.
اسامي عكاساني كه آثار آنها به اين مسابقه ارسال شده عباتند از: مهرداد عسگري طاري، محمدرضا چايفروش، مريم خوانساري، كوروش اديم، حميدرضا مجيدي، حسن غفاري، يدالله عبدي، داريوش محمد خاني، فرزانه ميلاني، منير بهرامي، هادي فكرجوان طاري، امير حسين بي پروا، فاطمه روشن، ابوالقاسم قاسمي، بيژن زمان پيرا، امير علي جواديان، جواد پور صمد، رافيك آوانسيان عليرضا عطارياني، بهروز رائي، بابك حبيبي فر، سليمان محمودي، حسين لطفي، فريبرز رحيمي، مهدي اشرفي ورزيده، علي اسدي، عليرضا ميري و محمد جعفرعابدي.
نظر شما