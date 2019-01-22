به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دومین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در دور جدید مدیریت نهاد کتابخانه‌ها، که دیروز برگزار شد، از افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در ۱۵ بهمن ماه، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

پس از ورود نهاد به پروژه بازسازی و ساخت کتابخانه مرکزی مشهد و هدفگذاری برای افتتاح آن در ۲۲ بهمن ماه، با پیگیری‌ها و اقدامات مجدانه کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد و کارگروه‌های زیر مجموعه آن در نهاد، این پروژه یک هفته زودتر از زمان مورد نظر، در ۱۵ بهمن افتتاح خواهد شد.

مختارپور در جسله مذکور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: پس از ورود نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به پروژه بازسازی این کتابخانه، با تشکیل کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد و کارگروه‌های مختلف زیرمجموعه آن در نهاد، این کتابخانه به نام کتابخانه امام خمینی (قدس سره) در ۱۵ بهمن ماه و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افتتاح خواهد شد.

وی افزود: پروژه ساخت کتابخانه مرکزی مشهد که به عنوان یک پروژه ملی تصویب شده بود، در سال ۱۳۷۴ کلنگ‌زنی شد تا در ضلع شمال غربی میدان صحیفه مشهد، در محل تقاطع دو خیابان ۸ شهریور در جنوب، خیابان آب و برق در شرق و خیابان هفت تیر در شمال، با زیربنایی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شود. اما این پروژه عظیم به دلیل مشکل در تأمین اعتبارات لازم در دهه اولیه فعالیت خود، به کندی پیش رفت تا اینکه اوایل دهه هشتاد از یک پروژه ملی به یک پروژه استانی تقلیل یافت و به لحاظ تأمین اعتبار برای ادامه فعالیت، با مشکل مواجه شد.

مختارپور امسال در اولین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی در دوره جدید مدیریتی خود، از اهتمام و ورود نهاد برای ساخت و تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد، که بهره‌برداری از آن به یک مطالبه مردمی تبدیل شده بود، خبر داد که این حرکت با تشکیل کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با تأمین اعتبار از محل پرداخت سهم نیم‌درصد شهرداری‌ها، آغاز شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دومین جلسه هیات امنای این نهاد گفت: کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور با گنجایش حدود ۲۰۰ هزار نسخه (شامل صدهزار نسخه مخزن اصلی و صدهزار نسخه بخش کودک و نوجوان) علاوه بر بخش‌های معمول کتابخانه‌های عمومی، ده بخش و خدمت جدید را برای اولین بار به مراجعان ارائه خواهد کرد که بخش‌هایی چون خدمات تحویل مدرک، بخش ناشنوایان، بخش کم سوادان، بخش مادر و کودک، بخش دیداری و شنیداری، بخش مدیریت واحدهای سیار و شعب، پیشخوان کتابخانه‌های عمومی، بخش مهد کتاب، آسمان نما و اتاق نجوم، اتاق علم، دفتر پیشخان دولت الکترونیک و رستوران، فروشگاه محصولات فرهنگی از جمله بخش های جدید این کتابخانه خواهد بود.