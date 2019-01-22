سانحه جاده ای در خنداب یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی در این باره اظهار داشت: حدود ساعت ۹ صبح امروز(سه شنبه) گزارشی از وقوع یک تصادف در کیلومتر هشت جاده روستایی خانقاه -درمن در شهرستان خنداب به مرکز فوریت های پلیس اعلام شد و بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود:‌ در این سانحه رانندگی که در برخورد یک دستگاه خودروی پراید و سواری ال ۹۰ رخ داد، یکی از سرنشینان خودروی پراید جان باخت و سه سرنشین دیگر آن به همراه یکی از سرنشینان خودروی ال ۹۰ مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی انتقال شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در بررسی کارشناس پلیس راه، علت این سانحه تجاوز به چپ خودروی ال ۹۰ نسبت به خودروی پراید اعلام شد.