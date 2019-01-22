مراسم گرامیداشت «چهل سال اقتدار» ارتش فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم گرامیداشت «چهل سال اقتدار ارتش» با رویکرد ارائه دستاوردهای ارتش انقلابی و با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری عصر فردا چهارشنبه ۳ فرهنگسرای شفق تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم ضمن تجلیل از یاد و خاطره شهدای خدمت که در حادثه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، از خانواده معظم این شهدا تقدیر و تجلیل بعمل خواهد آمد.

همچنین در این مراسم از لوگو و نشان چهل سال اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی می‌شود.