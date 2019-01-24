تغییر در ترکیب تیم ملی زیاد بود/ امیدوارم طلسم ایران شکسته شود

صادق ورمرزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که انتقادات از کی روش بابت تغییرات در ترکیب تیم ملی بالار رفته است؟ اظهار داشت: من هم موافقم. نباید این قدر در ترکیب تیم ملی تغییر صورت گیرد. بازیکنان باید به هم عادت کنند و کنار هم آرامش داشته باشند. وقتی چند بازیکن کنار یکدیگر به طور مداوم بازی کنند، خود را خوب پیدا می کنند و می توانند حتی بدون نگاه به یکدیگر متوجه شوند که بازیکن کنار دستی چه کار می خواهد انجام دهد. اما متأسفانه تغییرات زیاد در ترکیب تیم ملی باعث شد در بازی با عمان دچار اشتباه شویم که ممکن بود به ضرر تیم ما انجام گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که نقاط ضعف تیم ملی را در چهار بازی گذشته چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: خط دفاع ما هنوز متزلزل است برعکس هافبک ها و مهاجمان ما. اگرچه مهاجمان ما چند موقعیت را از دست داده اند اما در مجموع بازی های قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند.

ورمزیار تصریح کرد: مشکل خط دفاع ما ساختاری نیست بلکه بحث انفرادی است. بازیکنان خط دفاع ایران مقابل بازی با یمن چندین بار دچار اشتباهات فردی شدند که این اشتباهات به فوتبال ما ضربه می زند.

وی افزود: بازی سختی برابر چین خواهیم داشت. باید با اعتماد به نفس بالا مقابل آنها باشیم و بدانیم اگر چین را ببریم باید با حریف سرسختی همچون ژاپن روبرو شویم و نیاز است که به یک ترکیب ثابت دست یابیم تا بتوانیم به فینال جام ملت ها دست یابیم.

بازیکن پیشین تیم ملی در پایان و در پاسخ به این سوال که کدام تیم ها را شایسته قهرمانی می دانید؟ خاطرنشان کرد: تیم های ژاپن، کره، ایران و استرالیا، شانس های اول قهرمانی در این تورنمنت هستند اما امیدوارم تیم ملی کشورمان بعد از ۴۳ سال بتواند این طلسم را شکسته و به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا کند.