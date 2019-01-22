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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

داج هم خودروهای برقی می سازد

داج هم خودروهای برقی می سازد

تب تولید خودروهای برقی به شرکت خودروسازی امریکایی مشهور داج هم رسید و این شرکت قصد دارد مدل جدید خودروی چلنجر خود را به صورت برقی تولید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موتور وان داج در سال ۲۰۱۸ با فروش نزدیک به ۶۷هزار خودرو در داخل امریکا سال نسبتا موفقی را پشت سر گذاشت و حالا به فکر تولید خودروهای برقی و هیبریدی افتاده تا از رقبای خود عقب نماند.

قرار است به همین منظور پلتفورم اصلی این خودرو شاهد تغییراتی اساسی باشد. سبک سازی پلتفورم مذکور با توجه به وزن بالای باتری برقی و استفاده از موتور چهار سیلندر دو لیتری در کنار موتور برقی از جمله تحولات نسل جدید خودروهای داج خواهد بود.

هنوز به طور دقیق مشخص نیست، خودروی مذکور با چه قیمتی روانه بازار می شود. اما گفته می شود داج چلنجر جدید حدود ۳۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت.

احتمال می رود خودروی مذکور ظرف ۵ سال آینده روانه بازار شود. داج قصد دارد خودروی برقی خود را به گونه ای تولید کند که توان آن در حدود ۷۵۰ کیلووات ساعت باشد.

کد مطلب 4520747

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