به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم و با مشارکت معاونت اجتماعی استان بوشهر، و با همکاری دفتر امام جمعه، فرمانداری و آموزش و پرورش در دیلم برگزار شد.

عبدالامیر قاسمی فرمانداردیلم عصر سه‌شنبه در این کارگاه آموزشی گفت: یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر است که به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، علاوه براینکه جوانان زیادی را هدف قرار داده سبب بروز ناهنجاری هایی در جامعه شده که باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی صحیح و به موقع از شیوع این پدیده شوم پیشگیری کرد.

وی اظهار داشت: اجرای چنین کارگاه‌های آموزشی فرصتی مناسب برای حضور خانواده ها در جهت بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات است و هرچقدر بتوانیم علم و دانش خود را در زمینه شناخت آسیب‌های اجتماعی بیشتر کنیم قطعا خطری خانواده و فرزندان مارا تهدید نخواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم نیز گفت: آموزش مهارت‌های زندگی توسط خانواده‌ها به فرزندان اولین و مهم ترین گام در راستای ایمن سازی جامعه در برابر خطرات اجتماعی است.

زهره محنایی هدف اصلی از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی و همایش‌ها را آگاهی بخشی به افراد جامعه بویژه خانواده‌ها بیان کرد و افزود: برگزاری این کارگاه‌ها برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی در جامعه و آگاهی بهتری نسبت به آنها و آگاه‌سازی جامعه و خانواده نسبت به خطرات این آسیب‌های اجتماعی لازم و ضروری است.

جهانبخش طهماسبی کارشناس ارشد مشاوره خانواده در این کارگاه گفت: شناخت آسیب های اجتماعی و نحوه پیشگیری از آن در بین جوانان، نوجوانان و برای خانواده ها مهم است و ریشه‌یابی این آسیب ها نیازمند آگاهی و داشتن شناخت به آن است که بتوانیم با پیشگیری صحیح در این راستا قدم برداریم.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها اصلی‌ترین نقش را در شکل‌گیری و پیشگیری از اعتیاد را برعهده دارند چرا که تربیت، نوع برخورد و ارتباط در بروز این پدیده شوم بسیار تاثیر گذار است و به همین منظور هر چه خانواده های ما بتوانند اطلاعات و آگاهی های خود را بیشتر کنند قطعا جامعه سالمی تری خواهیم داشت.

طهماسبی با معرفی انواع مواد مخدر های رایج در جامعه به بیان علایم و نشانه ها و مشکلات ناشی از مصرف پرداخت و اظهار داشت: مواد مخدر صنعتی با شیوع قابل توجه و سهولت مصرف، به یک خطر جدی برای نسل جوان تبدیل شده است.

کارشناس ارشد مشاور خانواده بیان داشت: نهادینه کردن فرهنگ دینی و مسائل مذهبی در جامعه نقش موثری در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر دارد که دستگاه های فرهنگی باید تمام تلاش خود را در این زمینه معطوف دارند.

در ادامه این کارگاه آموزشی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار، معاون سیاسی فرمانداری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین و خانواده ها در نگارخانه غدیر واقع در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم (ص) شهرستان دیلم افتتاح شد و به مدت یک هفته از ٢ بهمن الی ٩ بهمن ماه دایر است.