۲۰۰بازرس طرح نظارت بر بازارعید آذربایجان شرقی را اجرا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سراسری نظارت و پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز ۱۳۹۸ از ابتدای بهمن امسال تا آخر فروردین ماه سال آینده توسط ۲۰۰ بازرس و ناظر به صورت نامحسوس در این استان اجرا می شود.

اسماعیل عطاپور در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این طرح با هدف تعادل عرضه و تقاضا، تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی مردم و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح پایش وضعیت بازار کالا و خدمات به ویژه کالاهای پرمصرف و اولویت دار به دلیل افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در ایام تعطیلات نوروز و انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی انجام می شود.

عطاپور با بیان اینکه این طرح در ۲ اولویت کالایی و خدماتی اجرا می شود، ادامه داد: کنترل وضعیت بازار، ایجاد فضای مناسب برای تامین کالاهای اساسی، انجام گشت‌های مشترک و رسیدگی سریع و دقیق به شکایت ها و گزارش های شهروندان و مسافران نوروزی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته محل هایی در سطح شهرها برای دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی در نظر گرفته می شود.

عطاپور افزود: ستاد خبری سازمان صنعت معدن و تجارت استان با شماره تلفن ۱۲۴ آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت مردمی و رسیدگی به آن ها در سریع ترین زمان ممکن است.