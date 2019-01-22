ساخت ۵۱۱۶ واحد مسکن مهر در استان/ برنامه ریزی در حوزه مسکن امید

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید نژاد صفوی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه شورای مسکن استان در جمع خبرنگاران، افزود: ۲۶۰۰ واحد مسکن مهر در شهرستان گچساران و ۷۶۰ واحد در شهر یاسوج وجود دارد و سایر واحد ها نیز متعلق به شهرستان کهگیلویه است.

نژاد صفوی با اشاره به جلسات حوزه مسکن مهر، تصریح کرد: طی دو ماه اخیر تحرک بسیار خوبی در حوزه اقدامات انجام شده و تمامی دستگاه های خدمات رسان پای کار آمد و این وفاق نظر باعث شد که بیش از پیش برای تحقق اهداف حوزه مسکن مهر امیدوار باشیم.

نژاد صفوی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰۰ مسکن مهر در ایام دهه مبارک فجر تحویل داده خواهد شد، عنوان داشت: تعدادی از واحد ها نیز تا پایان سال تحویل داده می شوند.

نژاد صفوی با تاکید بر تکمیل ساختار واحد ها، گفت: از نظر ساختار و اسکلت ساختمان های مسکن مهر استان بیش از ۹۸ درصد کارها انجام شده و در حوزه انشعابات و زیرساخت ها نیز تکمیل فعالیت ها و خدمات در دستور کاری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با حضور معاون عمرانی استاندار بازدیدی از مسکن مهر گچساران در آخر هفته و همچنین بازدید از فعالیت پروژه مسکن مهر کهگیلویه طی هفته آینده انجام می شود، اظهار کرد: در بحث مسکن مهر یاسوج اقدامات لازم محقق، واحد ها تحویل شده، اما هنوز افتتاح رسمی انجام نگرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در حوزه مسجد مسکن منطقه سروک نیز مصوب شد که با استفاده از ظرفیت راه و شهرسازی، دستگاه های متولی و خیرین اقدامات لازم انجام شود.

نژاد صفوی با تاکید بر ارتقای ظرفیت های زیرساختی مسکن مهر، خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های متولی محوطه سازی و همچنین درختکاری در مسکن های مهر استان عملیاتی می شود.

نژاد صفوی همچنین ارتقای ظرفیت های پارکی مانند بکارگیری وسایل تفریحی کودکان در این پارک ها را از دیگر برنامه ریزی های انجام شده عنوان کرد.

نژاد صفوی از هدفگذاری در حوزه مسکن امید خبر داد و گفت: زیرساخت های تحقق طرح در این حوزه نیز آماده خواهد شد و سه ماهه اول سال آینده خبرهای خوشی در حوزه مسکن امید خواهیم داشت.