به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهمنامه مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با کانون های فرهنگی، هنری مساجد وزارت ارشاد اسلامی در راستای برگزاری جشنواره «چهل مسجد، چهل نمایش» و رونمایی از پوستر این جشنواره امروز سه شنبه دوم بهمن ماه در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، حجت‌الاسلام حبیب‌ رضا ارزانی مشاور وزیر ارشاد و دبیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سعید سعادتی معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد حضور داشتند.

زارعی در ابتدای نشست بیان کرد: نزدیک به سه سال است که کانون بچه های مسجد مجددا و بعد از ۲ دهه فعالیت خود را آغاز کرده است که ایمدوارم بتواند به فعالیت خود را شاخه های مختلف ادامه دهد. قرار بر این شده که تفاهم نامه ای با ستاد کانون های مساجد مبنی بر همکاری در برگزاری جشنواره «چهل مسجد، چهل نمایش» که از ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفند در مساجد سراسر کشور برگزار شود، به امضا برسد که این تصمیم اولین همکاری مشترک ما به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی است.

در ادامه حجت الاسلام ارزانی یادآور شد: برای عضویت کانون های مساجد و بچه های عضو مسجد سامانه «سجای بچه های مسجد» راه اندازی شده است و ما از همه کانون ها درخواست کرده ایم که در خواست خودشان را در این سامانه ثبت کنند و پیش بینی می شود که تا پایان سال ۲۵ ههزار کانون به ثبت برسند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد کانون های مساجد، کانون های عشایری و روستایی هستند که تا روز ولادت حضرت زهرا(س) برای ثبت نامشان فرصت باقی است. تاکنون بحث هنر به معنای هنر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما برای جذب کودکان و نوجوانان و مقابله با هجمه غرب این کانون های فرهنگی و هنری را در دل مساجد راه اندازی کردیم. ما اعتبارات فرهنگی در کشور کم نداریم اما این اعتبارات پراکنده بوده و هم افزا نیستند بنابراین بحث هم افزایی بحث اصلی ما در کانون های مساجد است.

ارزانی متذکر شد: پرداختن به سرود یکی از اهداف ماست و در همین راستا قرار است سرود چهل هزار نفره بچه های مسجد در ۲۲ بهمن با حضور همه استان ها و شهر ها به صورت همزمان برگزار شود و همه در یک زمان یک سرود واحد را بخوانند.

وی در پایان صحبت هایش درباره تفاهم نامه ای که قرار است به امضا برسد، اظهار کرد: ما تاکنون تفاهم نامه با خیلی از نهادها امضا کردیم اما بی ثمر بوده است و امیدوارم بتوانیم با حوزه هنری همکاری متناسبی را داشته باشیم.

در بخش دیگری از این نشست مومنی شریف یادآور شد: خاستگاه حوزه هنری مساجد است و بزرگانی که بعدها شناختیم همگی کارشان را از مساجد آغاز کردند که از این میان می توانم به زنده یادان سعید کشن فلاح و فرج الله سلحشور اشاره کرد. سینمای انقلاب نیز از دل تئاتر انقلاب شکل گرفت و نخستین سینماگران ما از کسانی بودند که در مساجد کار تئاتر می کردند. این شایسته ملت ما نیست که تئاترمان زیر نام های خارجی ها بماند و رشد نکند. من به اعتقادی که شما دارید خوش بین هستم و امیدوارم به جایی برسیم که مخاطبان زیادی به دیدن تئاترهای ما بنشینند و باید از ظرفیت تئاتر در مساجد استفاده کنیم و به نتیجه مطلوبی برسیم.

سعادتی نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به اینکه حجت الاسلام ارزانی رییس انجمن زبان حوزه های علمیه نیز است ابراز امیدواری کرد که کانون های مساجد بتواند در بخش بین الملل نیز فعال شود.

زارعی در ادامه مفاد تفاهم نامه را قرائت کرد و یادآور شد که ۵ نمایشنامه با موضوع انقلاب اسلامی نوشته و به استان ها ارسال شده است که این آثار تولید شدند و قرار است در جشنواره «چهل مسجد، چهل نمایش» اجرا شوند.

مفاد تفاهم­نامه همکاری:

این تفاهمنامه فی مابین کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور به نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به عنوان طرف اول تفاهم نامه و حوزه هنری انقلاب اسلامی به نمایندگی محسن مومنی شریف به عنوان طرف دوم منعقد می شود.

همکاری در تشکیل شورای مشورتی تئاتر مساجد سراسر کشور.

پشتیبانی لجستیکی، تبلیغاتی و تامین ۵۰ درصد از هزینه های برگزاری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه های مسجد» در تابستان ۱۳۹۸.

تامین هزینه حق التالیف نگارش ۴۰ نمایشنامه با موضوعات دینی، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، اجتماعی و تربیتی با حق بهره مندی مشترک میان طرفین.

حمایت مالی و اجرایی از برگزاری جشنواره چهل مسجد، چهل نمایش به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا سقف یک میلیارد ریال.

مشارکت در امر آموزش گروه های بچه های مسجد به صورت حضوری، مجازی، مکتوب و تلویزیونی.

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری برنامه های مشترک از طریق امکانات موجود و در اختیار حوزه هنری انقلاب اسلامی.