به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی نوبت عصر امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر ماده ۱۶۳ آئین نامه داخلی، گفت: مجلس باید در مورد قوانین آزمایشی تصمیم گیری کند. وقتی زمان اجرای آزمایشی قوانین تمام شود، هیئت رئیسه باید اقدام کند. باید قبل از پایان مهلت اجرای آزمایشی قوانین، قوانین دائمی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: عضو کمیسیون دولت حدود یک سال پیش لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرد و حدود یک سال است که این لایحه در کمیسیون مربوطه معطل است. بی عدالتی های زیادی در این قانون وجود دارد که باید اصلاح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زمان اجرای آزمایشی برخی قوانین طی شده است و ما چندین بار با کمیسیون ها مکاتبه کردیم که نظراتشان را ارائه دهند و هیئت رئیسه در دستور کار قرار دهد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: به آقای قاضی زاده گفتم که اگر کمیسیون ها نظر ندهند ما لایحه دولت را در دستور کار قرارمی دهیم زیرا در صورت تأخیر کمیسیون ها، بی قانونی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد آئین نامه های اجرایی قوانین نیز معاونت نظارت در حال پیگیری موضوع است و تیمی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.