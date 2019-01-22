جمع آوری ۲۳ هزار امضا برای آزادی حکیم العریبی فوتبالیست بحرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری اللولوه از جمع آوری ۲۳ هزار امضا تاکنون برای آزادی حکیم العریبی فوتبالیست بحرینی که در تایلند در بازداشت بسر میبرد و بیم فرستاده شدن وی به بحرین می‌رود، خبر داد.

لولوه آورده است: این طومار که توسط عفو بین الملل ایجاد شده است تاکنون توانسته حدود ۲۳ هزار امضا را از سراسر جهان به خود اختصاص دهد که این عدد همچنان رو به افزایش است.

عفو بین الملل همچنان از همگان برای امضای این طومار دعوت بعمل می آورد.

«حکیم العریبی» ۲۵ ساله فوتبالیست اسبق تیم ملی بحرین ست که در سال ۲۰۱۴ از بحرین خارج شده و توانست در استرالیا به پناهندگی دست یابد. بحرین غیابا وی را به اتهام آشوبگری و تخریب اموال عمومی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرد این در حالی است که العریبی می گوید در زمان وقوع جرم اعلام شده وی برای تیم ملی بحرین در مقابل قطر بازی میکرده و اصلا در بحرین حضور نداشته است.

حکیم گفته است در صورت بازگردانده شدن به بحرین تحت شکنجه قرار خواهد گرفت تا به کارهایی که نکرده است اعتراف نماید و ناعادلانه محاکمه و روانه زندان خواهد شد.

حکیم العریبی که ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ (حدود دو ماه قبل) برای گذران تعطیلات به همراه همسرش از استرالیا به تایلند رفته بود در فرودگاه بانکوک بازداشت شده است و در زندان بسر میبرد.