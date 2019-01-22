هدف غایی دشمن ایجاد جدایی مردم از دولت و حکومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز (سه شنبه) در دیدار روسای روابط عمومی دستگاه های اجرایی و استانداری های سراسر کشور اظهار داشت: باید در معرفی و تبیین سیاست های کلان دولت، برنامه های واحد و هم افزایی توسط مراکز روابط عمومی اجرا شود.

وی ادامه داد: روابط عمومی ها می توانند نقش مهمی در پیشبرد امور یفا کنند به شرط اینکه مدیرانش به اهمیت و اثرگذاری جایگاهی که در آن هستند باور داشته باشند.

رییس دفتر رییس جمهور خاطرنشان کرد: آمریکا و برخی کشورهای منطقه در ۴۰ سال گذشته از طریق اعمال جنگ و فشارهای مختلف و امروز با توسل به جنگ اقتصادی، روانی و تبلیغاتی در صدد هستند، ما را از اهداف و آرمان هایمان منحرف کنند لذا همه باید در کنار یکدیگر بوده و مراقب باشیم که در بازی دشمن گرفتار نشویم.

واعظی با بیان اینکه دشمن با جنگ روانی و تبلیغات گسترده بدنبال تزریق یاس و نا امیدی در روحییه جامعه است، گفت: در شرایطی که دشمن برای یاس و نا امیدی مردم برنامه ریزی جدی دارد و اتاق فکری در این زمینه در منطقه و واشنگتن فعال شده است باید بسیار هوشیار و مراقب بود.

وی افزود: باید مواجهه درستی با این موضوع داشته و با اطلاع رسانی مناسب ضمن خنثی کردن تبلیغات دشمن، کلیت نظام نیز صدمه نبیند.

رئیس دفتر رئیس جهور القای ناکارآمدی نظام را از دیگر اهداف دشمنان دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس توانایی های خود تاکنون اقدامات و توفیقات گسترده ای در عرصه های مختلف بویژه در عرصه سازندگی، توسعه کشور و محرومیت زدایی داشته است.

واعظی تصریح کرد: تشریح توانایی های کشور البته بدان معنا نیست که همه انتظارات و مطالبات مردم برآورده شده باشد اما باید به تلاش های خود برای رفع همه مشکلات مردم ادامه دهیم چرا که دشمن برخی نارسایی ها و کمبودها را برجسته کرده و باتوسل به آن به دنبال القاء ناکارآمدی است.

وی ادامه داد: هدف غایی دشمن از اقدامات خود این است که در فضای غبارآلودگی که ایجاد می کند، جدایی مردم از دولت و حکومت را رقم بزند لذا باید در مقابل دسیسه های آمریکا و شبکه رسانه ای اش مراقب باشیم و چنانچه به خوبی و آگاهانه به نقشه دشمن واکنش نشان دهیم، می توانیم آن را خنثی کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آمریکا برای ۱۳ آبان روزشمار گذاشته بود و بر این باور بود که پس از آن روز اتفاقات خاصی در کشورمان رخ خواهد داد، اما در همان ایام روحانی تصریح کرد که آمریکا هر آنچه می خواسته تاکنون انجام داده و پس از ۱۳ آبان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

واعظی همچنین گفت: همچنان که همگان مشاهده کردند پس از ۱۳ آبان قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفته و حتی تا زیر ۱۰ هزار تومان هم پایین آمد و ثبات نسبی در بازار حاکم شده که باید آنرا تقویت کنیم.

واعظی یادآور شد: در شرایط سختی که دشمنان به دنبال ایجاد آن هستند اگر بتوانیم منسجم عمل کنیم و اعتماد مردم را جلب کنیم و علامت منفی از داخل کشور به بیرون صادر نشود، قطعاً از شرایط کنونی به سلامت عبور کرده و دوران تحریم کوتاه مدت خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند روابط عمومی و اطلاع رسانی فعال و پویا هستیم، گفت: امروز که با جنگ روانی دشمن و فشارهای اقتصادی مواجه هستیم، اقتصاددانان بیش از گذشته نیازمند مشاهده روحیه همبستگی در میان مردم هستند و در این زمینه روابط عمومی ها می توانند نقش موثری ایفا کنند.

واعظی افزود: امروز باید همه دستگاه ها در کنارهم و بصورت هم افزا تلاش کنند تا گره ای از مشکلات مردم باز شود و مسئولین وظیفه دارند راه های عبور از مشکلات فعلی را بیابند و در این راستا روابط عمومی ها وظیفه دارند شرایط و فضای آرام و مناسبی بوجود آورند تا مسئولین بتوانند در آرامش خاطر فکر و برنامه ریزی کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هنر ما این است تا در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات تلاش کنیم و در این راستا باید ارتباط مردم و مسئولین برخلاف خواسته دشمن هر چه بیشتر نزدیک تر و صمیمی تر شود و البته مسئولین نیز بایستی به طور مستمر و منظم در میان مردم حضور داشته باشند و در این زمینه روابط عمومی ها نقش مهمی بر عهده دارند.

واعظی در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها، اهمیت توجه به آموزش های مستمر در این حوزه را مورد تأکید قرار داد وگفت: امروز نوع ارتباط با افکار عمومی بسیار مدرن و متحول شده است و بایستی روابط عمومی ها خودشان را با شرایط جدید وفق داده و به روز کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی هماهنگی و منسجم گفت: روابط عمومی ها بایستی علاوه بر اطلاع رسانی، بتوانند فضاسازی لازم را برای فعالیت ها و برنامه های دولت بوجود آورند.

واعظی ابهام زدایی را از وظایف اصلی روابط عمومی ها دانست و گفت: روابط عمومی ها حتما باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و نباید نسبت به اخباری که درخصوص مجموعه خودشان منتشر می شود، بی تفاوت باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ارتباط و تعامل نزدیک با مردم، گفت: افتخار دولت این است که از روز اول اعلام کرده که چیزی را از مردم پنهان نمی کند و شبکه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه اندازی کرده و بر شفاف سازی تأکید دارد.

واعظی با بیان اینکه دولت از انتقاد دلسوزانه استقبال می کند، گفت: معتقدیم انتقاد دلسوزانه باعث شکوفایی و پیشرفت شده و موجب می شود تا فرد از ذهنیت انحصاری خارج شده و نظراتش کامل شود و البته با تخریب و بی اخلاقی مخالف هستیم چرا که باعث یأس و تنش در جامعه می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه روابط عمومی صرفاً تولید خبر و ارسال آن به رسانه ها نیست، گفت: مهم ترین وظیفه روابط عمومی برقراری ارتباط منظم، مستمر و روزانه با رسانه ها است تا آنها را نسبت به سیاست های دولت توجیه کند زیرا چنانچه رسانه ها اقناع شوند قطعاً با این سیاست ها همراهی خواهند کرد.

واعظی اهمیت مخاطب شناسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نوع مواجهه با مخاطبین مختلف هنری است که باید آن را آموخت چرا که هر مخاطبی زبان خاص خود را دارد و با همه مخاطبان با یک زبان نمی توان حرف زد لذا برای تاثیر گذار بودن باید مخاطب را بدرستی شناخت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توانمندسازی روابط عمومی ها گفت: مراکز روابط عمومی حتماً باید از نظر جایگاه، نیروی انسانی و منابع توانمند باشند و در این راستا بایستی اقدامات لازم انجام شود.