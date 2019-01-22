به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدبیگی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانون های سلامت محلات از برنامه های معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در سراسر کشور از جمله لرستان راه اندازی می شوند، گفت: کانون های سلامت محلات در واقع یک سرمایه گذاری بلند مدت برای ایجاد جامعه سالم با حداقل عوامل مخرب سلامت است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این کانون ها مردم به صورت مستقیم در ایجاد سلامت جامعه مشارکت کرده و تأثیرگذار خواهند بود.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: بدون تردید مردم از تأثیر فعالیت این کانون ها بر زندگی خود و جامعه آگاهی کامل دارند و با مشارکت داوطلبانه خود به ایجاد جامعه سالم کمک می کنند.

اسد بیگی افزایش مشارکت موثر، کارآمد و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محلات را یکی از سیاست های مهم حوزه معاونت اجتماعی قلمداد کرد و گفت: با جلب مشارکت حداکثری مردم در این برنامه سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ساکنان محلات مختلف ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی خانه های سلامت شهرداری ها، خانه محل سازمان های شهرسازی ها، پایگاه ها و مراکز جامع سلامت و اماکن وابسته به سایر سازمان های دولتی، غیر دولتی و خیر ساز را محل های استقرار کانون سلامت محلات معرفی کرد و اظهار داشت: ایجاد سلامت عمومی یک وظیفه همگانی است و علاوه بر مردم تمامی دستگاه های اجرایی باید در آن حضور فعال داشته باشند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به فعالیت های انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: تا کنون کانون های سلامت در ۵ محله در معرض بیش ترین آسیب های اجتماعی شهر خرم آباد تشکیل شده است.

اسد بیگی افزود: کارگاه آموزشی و جلسه توجیهی برای مسئولین پایگاه های سلامت و رابطین اجتماعی تمامی شهرستان های استان برگزار شده است.

وی همچنین تشکیل حداقل دو کانون در مناطق دارای اولویت اکثر شهرستان ها و برنامه ریزی برای تشکیل کانون های سلامت محلات در ۸۰ درصد محلات تحت پوشش شهرستان ها را مهم ترین برنامه در دست اجرای این معاونت ظرف ماه های آینده عنوان کرد.