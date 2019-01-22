۲۶۷ میلیون و ۹۰۳ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دی ماه امسال تعداد ۲۶۷ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۵۰ سهم متعلق به ۴۰۶ شرکت به ارزش ۸۸۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۸۸ ریال در تالار بورس منطقه ای استان همدان دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: ۵۶ درصد سهم مبادله شده مربوط به خرید سهام و ۴۴ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به ۲۲ روز کاری فعالیت تالار بورس منطقه ای استان همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۴۰ میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۱۳ ریال بوده که نسبت به آذر ماه، ۷ درصد افزایش داشته است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: همچنین در این ماه ۲۶۰ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی گفت: در این ماه شرکت های گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، بانک پاسارگاد و سیمان سپاهان به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: شاخص کل قیمت در پایان دی ماه معادل ۱۶۵ هزار و ۵۷۵ واحد بود که نسبت به ماه گذشته ۹ هزار و ۴۹۲ واحد افزایش یافت.