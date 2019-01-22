انتقادات تند وزیر راه از فساد گسترده مالی در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نشست با مدیران حراست‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وظیفه حراست وظیفه مهمی است تصریح کرد: هیچ تردیدی نباید داشت که مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به انقلاب ضربه بزند از بین بردن مشروعیت نظام است و دشمن از بدو پیروزی انقلاب همواره تلاش کرد تا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد و سال‌ها سعی کرد تا بگوید که نظام ایران دارای مشروعیت نبوده و این نظام حاکم خواست تمامی مردم نیست.

وی با بیان اینکه رانت و رانت‌خواری، امضاءهای طلایی و فامیل بازی جلوه‌های زشت فساد هستند تصریح کرد: یک راه خدشه به مقبولیت نظام، برهم زدن مناسبات رسمی و انتقال دادن این مناسبات به کانال‌های غیر رسمی بود که در قالب تحریم اتفاق افتاد.

برجام، ایران را از شمول قطعنامه‌های سازمان ملل خارج کرد

اسلامی تصریح کرد: دولت در این چند ساله تمهیداتی در پیش گرفت تا بتواند از فضای تحریم خارج‌شده و بهانه‌ها را از دشمن بگیرد؛ اوج این تمهیدات در برجام خود را نشان داد و ما را از فصل ۷ منشور ملل متحد خارج کرده و به لغو قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد انجامید که می‌توان این مسئله را مهم‌ترین دست‌آورد برجام دانست.

وی با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در وزارت راه و شهرسازی گفت: اتفاقاتی که در گذشته در این وزارت‌خانه افتاده است به عملکرد کشور لطمه زده و به همین خاطر ۳ تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در مورد عملکردهای سازمان‌های تابعه و خود وزارت‌خانه در مجلس در جریان است که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

۶۰ هزار تن قیر به وزارت راه دادند اما فقط به ۳ پیمانکار داده شد

وزیر راه و شهرسازی مهم‌ترین این بحث‌های غیرشفاف را موضوع اختصاص قیر دانست و افزود: موضوع تخصیص قیر بسیار سؤال‌برانگیز شده است زیرا در چند سال گذشته ۶۰ هزار تن قیر به وزارت راه و شهرسازی تخصیص‌یافته بااین‌حال طبق گزارش‌ها همه این میزان فقط به ۳ پیمانکار اختصاص‌یافته است و حواله قیرهای تحویلی نیز در حساب این پیمانکاران منظور نشده است که همین عامل مشخص است که فسادی در کار بوده و باید توسط حراست تذکر داده می‌شد.

چرا اقدامات گذشته وزارت راه پُر ابهام است؟

وی با طرح این پرسش که چرا باید اعمال ما غیرشفاف باشد و پاسخ درستی به دستگاه‌های نظارتی نیز ندهیم، تصریح کرد: چرا درگذشته اجازه داده‌شده است که مسائل آن مقدار پر ابهام باشد و اقدامات به‌گونه‌ای صورت گیرد که راهی جز تحقیق و تفحص برای مجلس باقی نگذارد البته این تحقیق و تفحص‌ها یک سالی است که در مجلس در جریان‌اند و پاسخ‌های گذشته قانع‌کننده نبوده که همین امر باعث شده تا این مسئله به صحن برود و رای‌گیری برای آن صورت گیرد.

سازمان بازرسی هم در کنار مجلس به وزارت راه ایراد وارد کرده است

اسلامی ادامه داد: در کنار تحقیق و تفحص‌های مجلس باید دقت کرد که بازرسی کل کشور نیز موارد بسیاری را از این وزارت خانه سوال کرده اما وزارت خانه به سوالات آن‌ها جواب نداده و باعث تنش در این حوزه نیز شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بابیان اینکه اتفاقات روی‌داده از دو عامل مدیریت ناآگاه و یا مشکلات سیستم خارج نیست افزود: درصورتی‌که مدیر ناآگاه باشد به‌وسیله تذکر متوجه اشتباه خود خواهد شد ولی اگر سیستم دارای ایراد است این مسئله به حراست بازمی‌گردد که چرا نتوانسته به مسائل اشراف داشته باشد؟

وی تصریح کرد: درواقع پذیرفته نیست که حراست از مسائل مختلف و گوناگونی که در حوزه وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد بی‌اطلاع باشد البته گاهی دیده‌شده است که مردم زودتر از حراست به مسئولین مسائل را گوشزد کرده‌اند که این مسئله با ماهیت حراست که باید همیشه و ۲۴ ساعته بر مسائل اشراف داشته باشد مغایر بوده زیرا اگر اتفاقی در شرف تکوین باشد از اتفاقات کوچک شروع خواهد شد و اگر در همان وهله اول جلوی آن گرفته شود به بزرگ شدن مسئله منجر نخواهد شد.

اسلامی با تأکید بر اینکه باید حراست به دنبال عوامل برخی از اتفاقات باشد و در صورت یافتن عامل اصلی به‌سوی اصلاح آن گام بردارد اظهار کرد: اتفاقی نباید روی دهد که الزامات ایمنی در آن رعایت نشده باشد و در شرایط عادی در مسائل یومیه باید همه مسائل طبق چک‌لیست انجام شوند.

حراست هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با فساد نداشته باشد

وی با اشاره به اینکه هیچ ملاحظه‌ای نباید با فاسد داشت و باید طبق سیستم و ضوابط به‌گونه‌ای رفتار شود که فساد در نطفه خفه شده و از بین برود گفت: همه عملیات و مسائل باید به‌صورت درست در وزارت راه و شهرسازی رعایت شود به این خاطر که اگر مشکلی وجود دارد یا در مدیریت فردی یا در سیستم معیوب است که باید به‌وسیله شما این مشکلات یافته و حل شوند.

اسلامی نکته بعدی حائز اهمیت را انگیزه خدمتی در نیروهای وزارت خانه خصوصاً حراست دانست و تأکید کرد: نباید بگذاریم در انتصابات و برخورداری‌ها تبعیضی رواج یابد و شایسته‌سالاری باید محقق شود زیرا این عمل را ما در وزارت خانه با شروع به کار کمیسیون انتصابات آغاز کرده‌ایم و بدون تصویب این کمیسیون هیچ انتصابی را انجام نمی‌دهیم. کارکرد کمیسیون مربوطه بر اساس یک ضابطه شکل‌گرفته و آن شایسته‌سالاری و دوری از فساد است البته باید این کمیسیون‌ها در سازمان‌های تابعه و استان‌ها نیز شکل‌ بگیرد و جلسات آن با حضور رئیس حراست برگزار شود.

ورود حراست وزارت راه به پرونده های زمین‌خواری

وزیر راه و شهرسازی دیگر وظیفه حراست را کمک به تحقق وعده دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور دانست و افزود: برخی از پرونده‌های مسکن و زمین در کشور ممکن است معارضین ۳۰ ساله داشته باشد که در آن‌ها مردم گرفتارشده‌اند و باید شیوه‌ای اتخاذ شود که با شناسایی مشکل و گیر موضوع توسط حراست و یافتن عامل گرفتاری مردم به رفع آن‌ها مبادرت شود تا از رفت‌وآمدهای اضافی مردم که باعث زحمت برای آن‌هاست جلوگیری شود.

وی بابیان اینکه در حوزه ریل، جاده، هوایی و دریایی نیز ما با مردم در ارتباط مستقیم هستیم، گفت: باید به دنبال آن باشیم که مشکلات در این حوزه‌ها به‌سرعت حل شوند به‌طور مثال در حوزه هوایی باید در مورد تأخیرهای به وجود آمده در پروازها به مردم پاسخگو باشیم و اگر فردی مردم را در بی‌خبری قرارداد که باعث اعتراض و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی خواهد شد این رفتار ناپسند توسط حراست گوشزد شده تا مسئله کوچک به یک بحران تبدیل نشود همچنین در حوزه حفظ اموال و رسیدگی به وسایل همراه مسافران نیز حراست مسئول است تا در کمترین زمان امنیت کامل وسایل سپرده‌شده به هواپیما یا راه‌آهن و یا هر وسیله نقلیه عمومی را که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی به فعالیت می‌پردازد به دست مردم برساند.

اعتراضات کامیونداران به خاطر غفلت از پاسخگویی به آنها بود

اسلامی با اشاره به اینکه در بحث کامیون داران نیز همین غفلت از رسیدگی و پاسخ گوئی باعث آن مشکلات شد، افزود: نباید ما اجازه دهیم که این مشکلات دوباره تکرار شوند و مهم‌ترین نکته‌ای که در حوزه سرمایه انسانی و مقبولیت عمومی وجود دارد مسئله پیش‌بینی و پیشگیری است که این دو مسئله مهم از کانال حراست پیگیری می‌شوند.