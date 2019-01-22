به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی درخواست تلاش برای آزادی نظامیان این کشور که در ماجرای تنگه «کرچ» توسط روسیه بازداشت شدند را مطرح کرده است.

دفتر ریاست جمهوری اوکراین در این باره اعلام کرد: درخواست کمک برای آزادی نظامیان اوکراین توسط پروشنکو مطرح شده است.

گفتنی است، جنگنده های روسیه چندی پیش به کشتی های اوکراینی در نزدیکی تنگه «کرچ» در دریای آزوف به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای روسیه هشدار داده و تعدادی از خدمه ۳ کشتی متعلق به نیروی دریایی اوکراین را بازداشت کرده بودند.