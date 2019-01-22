لزوم بازسازی سرمایه اقتصادی کشور/جوان گرایی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور بیان داشت: راجع به جوانان و موضوع جوانانی بحث زیاد شده ممکن بعضی‌ها بر نظرات خود تاکید داشته باشند و عقاید خود را بگویند.

وی افزود: در مقطع فعلی کشور و در شرایط خطیر و پیچیده‌ای قرار گرفته‌ایم که هم در آن فرصت‌های زیاد و هم تهدیدهای بسیار وجود دارد باید بتوانیم فرصت‌هایی به وجود بیاوریم که تهدیدها را خنثی کنیم.

معاون وزیر کشور گفت: فرصت‌ها در جاهای خاص به وجود می‌آید که یکی از این فرصت‌ها جوان و جوان‌گرایی است که سازمان‌های مردم نهاد باید به وجود بیاورند که اگر درست به آن توجه کنیم می‌توان افق‌های تازه‌ای را باز کنیم و پنجره‌هایی با ظرفیت جوانان با سازمان‌های مردم نهاد گشود.

دشمنان قصد دارند جوانان را نسبت به آینده بدبین کنند

جهانگیری تصریح کرد: مهمترین موضوع که می‌توان مردم را به سوی پیشرفت پیش برد این که از درون تهدیدها، فرصت‌ها را به وجود آوریم و از آن‌ها جهت خنثی کردن تهدیدات استفاده کنیم.

وی گفت: در حال حاضر عواملی وجود دارد که هم در بیرون و هم در داخل کشور تحت عنوان دشمنان قدیمی جمهوری اسلامی می‌دانند که اگر جوانان نسبت به آینده بیمناک باشد می‌تواند فرصت‌هایشان تبدیل به تهدید شود.

جهانگیری یادآور شد: دشمنان تصمیم دارند که آینده را برنامه‌ریزی کنند تا جوانان را نسبت به آینده بدبین کنند اما ما باید با مجمع جوانان این اعتماد را به جوانان بدهیم.

وی گفت: در مرحله بعد اعتماد به جامعه است گفته شده ملت ایران قادر نیست از خیلی از تنگناهای عبور کند که درست نیست.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: جامعه‌ای که آینده برایش مهم است جامعه‌ای است که به جوان و جوانی متکی است.

وی اظهار کرد: جامعه‌ای که از تغییر و تحول بترسد از جوان و جوانی به عنوان تهدید نام می‌برد و یک وحشتی دارد که جامعه به دنبال تغییر و تحول است و چون نمی‌تواند مدیریت کند به دنبال افکار خود هستند.

جهانگیری ابراز داشت: در فرهنگ و تمدن ایرانی ما از جوانان و داستان‌هایی است که خلق کردند در اندیشه‌های امام خمینی (ره) که موضوع جوان جایگاه ویژه‌ای دارد در عقیده رهبر انقلاب نیز جوانان جایگاه خاصی دارند.

بازسازی سرمایه اقتصادی کشور از مهم ترین مسائل کشور است

وی بیان کرد: در شرایط فعلی یکی از اصلی‌ترین مسائل ما بازسازی سرمایه اقتصادی کشور است ما برای عبور از شرایط خطیر فعلی بیش از هر سرمایه‌ای به سرمایه اجتماعی نیاز داریم.

جهانگیری گفت: نکته دوم این که ما الان در کجا قرار گرفتیم و آن چه می‌تواند این شکاف را از بین ببرد تنها راه گفتگو است باید یک گفتگوی رسمی بین جوانان و مسئولان برقرار شود.

وی افزود: ما مسئولان کشور گاهی اوقات با مسائلی از سوی جوانان روبرو می‌شویم جوانان را مقصر می‌دانیم اگر دقت کنیم برخی اوقات مطالباتی بوده که به موقع پاسخ داده نشده به جای این که سازمان را مقصر بدانیم جوانان را مقصر می‌دانیم و باید سازمان‌ها به موقع پاسخگو باشند.

معاون اول رئیس جمهور ابراز داشت: آخرین نکته افق گشایی نسبت به آینده است اگر ما به کارهای قبل نگاه کنیم متوجه می‌شویم آنچه امروز جامعه ما نیاز دارد یک افق تازه نسبت به آینده است و اگر در این ایام این افق گشایی انجام شود حتما موفق خواهیم شد تا جامعه رو به اصلاح رود؛ امیدوارم مجمع ملی مردم نهاد جوانان تعامل خوبی با مسئولان برقرار کنند.

وی از شهید باهنر، مرحوم هاشمی رفسنجانی و سایر مفاخر سخن گفت بیان داشت: سردار سردار سلیمانی جان انسان و عزیزترین بخش است و عزیزترین کسی است که خیلی دوست دارد مردم ایران و ایرانی و نظام جمهوری اسلامی همواره سربلند باشند. در این رابطه هر کجا رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان کشور لازم دانسته اند و جان بر کف برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی ایران حضور پیدا کرده است.