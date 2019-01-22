۱۳۲۷ پروژه طی دهه فجر در استان مرکزی افتتاح یا کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: از تعداد ۱۳۲۷ پروژه، ۱۲۵۸ پروژه قابل بهره‌برداری است و ۶۹ پروژه نیز کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی افزود: از این تعداد پروژه ها، ۱۱۳۵ پروژه به مبلغ ۱۳۰۷ میلیارد تومان پروژه های عمرانی هستند و ۶۷ پروژه نیز با سرمایه گذاری ۱۹۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.

زندیه وکیلی خاطرنشان کرد: پروژه های افتتاحی اقتصادی که افتتاح و یا کلنگ زنی می شود ۱۹۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۹۶ میلیارد تومان است که از این تعداد پروژه، ۱۹۰ پروژه افتتاح و دو پروژه کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مجموع اشتغال ایجاد شده در این پروژه ها، ۷۵۸۰ نفر است.

وی با اشاره به اینکه تعداد افتتاح پروژه های دهه فجر امسال نسبت به سال گذشته ۶۵ درصد افزایش دارد، خاطرنشان کرد: در اراک ۲۰۳ پروژه، آشتیان ۴۴ پروژه، تفرش ۵۱ پروژه، خمین ۹۳پروژه، خنداب ۸۶ پروژه، دلیجان ۷۹پروژه، زرندیه ۱۱۴ پروژه، ساوه ۱۳۴ پروژه، شازند ۱۹۵ پروژه، فراهان ۱۰۶ پروژه، کمیجان ۴۷ پروژه و محلات ۴۶پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبارات این پروژه ها از منابع ملی، استانی، آورده شخصی و تسهیلات بانکی تامین شده و این پروژه ها طی دهه فجر توسط استاندار، معاونین استاندار، فرمانداران شهرستان های استان به بهره برداری می رسد و یا کلنگ زنی می شود.