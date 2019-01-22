عملیات پوشش نمای ترمینال و کف سازی محوطه ترمینال فرودگاه سهند

محمد حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام در راستای زیباسازی و افزایش رضایت مندی مسافرین، پرسنل و هم چنین مراجعین فرودگاه سهند انجام می گیرد که شامل تهیه و اجرای نمای کامپوزیت به متراژ ۲۸۰ مترمربع با زیرسازی مربوطه و تهیه و اجرای کف پوش های پرسی به مساحت ۳۱۰ متر مربع، بتن ریزی ۳۰ متر مکعب، خاکبرداری و تخریب آسفالت ۳۰ مترمکعب از اهم اقدامات انجام گرفته در این عملیات است.

وی افزود: این پروژه ها با پیشرفت فیریکی بیش از ۹۰ درصد در حال اجرا است.

رئیس فرودگاه سهند گفت: هزینه این پروژه ها مبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال است که از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حال انجام است.